"Tener relaciones sexuales", el peculiar hobby de Natti Natasha

Natti Natasha reveló su hobby, uno que de seguro compartirá más de uno. Tener sexo.

La exponente urbana dominicana hizo la revelación en una emisora en Nueva York, y además, señaló que´la frecuencia con la que tenía relaciones sexuales con su pareja, Raphy Pina, antes de que este fuera a prisión.

"Yo le dije (a Raphy Pina) que cuando salga (de prisión) vamos a hacer un contratito para que eso sea todos los días. Eso no puede faltar, diario" sentenció la intérprete.

¿Y la visita conyugal? “No [hay un día específico para visita conyugal], en la federal no. Lo he visitado sí, pero hay un plástico, por el covid-19 no te dejan tocarlo ni nada”, dijo durante su participación en el programa radiofónico ‘El vacilón’.

Debido a esa situación, ella reveló que ya tiene planeado que el padre de su hija le firme, cuando ya haya cumplido su sentencia de 41 meses, un documento.

“Todos los días [teníamos sexo], jurado, jurado, claro que sí”, afirmó la también empresaria, dejando sorprendidos al locutor y demás invitados al ‘show’.

La cantante urbana recibió una gran sorpresa de cumpleaños número 36 por parte de su pareja, Raphy Pina, quien se encuentra en prisión. Mira en el video los detalles que compartió la cantante a través de su cuenta de Instagram.

El productor y empresario de la industria musical le envió a su pareja una gran caja blanca con un lazo rojo, que al ser removido por la cantante cayeron las paredes, revelando una gran camioneta.

Natti Natasha se pronunció sobre las críticas que recibe por continuar con su vida mientras su pareja se encuentra privado de la libertad.

“Es importante ocupar la mente. Cuando él estaba afuera y yo lo hacía [salir a divertirme] no había problema [con el público]”, sentenció.