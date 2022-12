Zoe Saldaña confiesa todo sobre su bebida favorita: la mamajuana

La destacada actriz Zoe Saldaña siempre tiene presente sus raíces dominicanas. En una reciente entrevista, a propósito de la promoción de la película "Avatar 2, The Way of Water", la famosa reveló cuál es su bebida latina favorita y que usa como remedio "para todo".

Se trata de la mamajuana, un licor originario de República Dominicana elaborado a base de raíces. Zoé, quien tiene ascendencia dominicana y puertorriqueña, expresó que este trago la conecta con su cultura.

Durante la conversación con el medio ‘Mitú’, dijo que en su hogar la usaban para todo y luego agregó: “Cuando tenemos el privilegio de poder beber mamajuana, es poder celebrar algo que es tan auténticamente dominicano, que es tan oriundo de nuestras raíces indígenas”.

“Y sabes, es un buen probiótico, es como una kombucha. Y es rico, también es muy rico”, finalizó la actriz.

La mamajuana se prepara con algunas raíces, especias, entre ellas el anís estrellado, canelilla y clavo dulce, ron, vino tinto y miel. Se cree que fue prepararadas originalmente como un té de hierbas por los indios taínos nativos, sin embargo, después de la llegada de Cristóbal Colón, se agregó alcohol a la receta original.

Se ha hablado por años, incluso, de que posee propiedades afrodisíacas.

Zoe, de 44 años, interpreta en la secuela del director James Cameron a Neytiri Omaticaya, una habitante nativa de Pandora que se ve obligada a enseñar a Jake las costumbres de los na'vi.

Orgullo caribeño

Recientemente, y en una entrevista para Vogue, la actriz que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, también celebró su herencia caribeña.

Fue abordada sobre lo que significa ser latina gracias a sus orígenes puertorriqueños y dominicanos.

Esta fue su respuesta: "Es difícil de explicar pero es fácil sentirlo. Soy caribeña. Soy latina desde que me levanto y hasta que me acuesto. En la manera en la que sueño. Para mí es un modo de vida. El corazón siempre me quiere explotar cuando escucho una canción en español. Cuando como un platillo típico latino. Cuando estoy alrededor de personas latinas y en la manera en que nos comunicamos

Habló de cuando se fue de Quisqueya. "República Dominicana fue mi segundo hogar. Al fallecer mi papá, mi mamá nos sentó y nos dijo: 'No creo que sería posible para mí poder criarlas a ustedes de una manera muy óptima estando aquí sola sin el apoyo espiritual, psicológico y físico de su papá. Nos vamos a vivir unos cuantos años a República Dominicana'. Ahí teníamos la playa, un clima consistente, una educación exquisita. Experimenté un crecimiento de lo que fue miedo cultural a desear no dejar esa República Dominicana. Dejar mi hogar, mi frutilla, mi ballet”, añadió.

Siempre que tiene la oportunidad la actriz visita República Dominicana y resalta la gastronomía y los tesoros del país.

En una entrevista comentó que sus hijos adoran comer el plato conocido como "la bandera dominicana" (arroz, habichuela y carne) y con relación a la música ha manifestado admiración por Juan Luis Guerra y asistió a uno de sus conciertos en 2022.