La influencer dominicana que tras maquillarse luce idéntica a Jennifer López

Tras un proceso de maquillaje una mujer dominicana queda idéntica a la intérprete de Jennifer López, al punto que, según People en español, cualquiera diría que se trata de su hermana gemela.

Eve, que en sus redes sociales se hace llamar Pocaeve, es una artista del maquillaje y creadora digital. Es originaria de República Dominicana, está casada y tiene dos hijos. Cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde muestra sus habilidades para lograr lucir una cara arreglada y linda.

Además, aprovecha la similitud con el rostro de la también bailarina para realizar recreaciones de algunos de los looks de dicha famosa.

Como reseña People en español, los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar, destacando el parecido entre ambas. "Deberías ser su doble. Gemelas"; "Te pareces a ella. La amo tanto. Estás preciosa"; "Creo que eres más bonita"; "Es una locura lo mucho que te pareces", y "Que alguien le diga a JLo que venga a buscar a su hija", son algunos comentarios.

Incluso, hay quienes aseguran que se parece más que la propia actriz. "Se parece más a JLO de lo que JLO se parece a sí misma"; "Te pareces más a Jenny from the block de lo que Jenny from the block se parece a Jenny from the block. Raro", y "¿Jennifer López ya se ha comunicado contigo?