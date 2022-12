Domingo Bautista: “No tomo ni fumo y nunca me he dejado provocar"

El productor y conductor de programas de radio y televisión Domingo Bautista asegura que, en más de 40 años que tiene en la industria del entretenimiento, nunca se ha dejado provocar por las debilidades que existe en el medio donde trabaja.

Bautista atribuyó su conducta a la crianza y formación de su progenitor, don Arsenio Peralta, quien era muy rígido.

Agregó que, cuando hacía una travesura de muchacho, su padre tenía un lazo con un alambre por dentro, y mientras estaba realizando algunas labores domésticas le pedía que "le buscara dicho lazo para darle su pela".

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el productor y conductor del programa “Domingo Latino", dijo que esa formación familiar le creo una presión psicológica interna para no dejarse provocar por las debilidades que aparecen.

Insistió en que "nunca en su vida ha tocado un tabaco de marihuana" porque siempre ha tenido el temor por la crianza familiar, y los valores que le inculcaron. Insistió en que no toma y no fuma.

“Lo viví todo, yo recuerdo una vez que llegamos al Madison Square Garden de Nueva York, y en uno de los camerinos lo usual era que ponían un plato, tú te imagina que uno tuviera la debilidad y la tentación”, dijo Domingo Bautista en alusión a como se servía la droga en esa actividad.

Domingo no se refirió a la polémica con su compañera Verónica Batista en un momento en que ella hacía un anuncio para sus redes de un producto para la potencia sexual y el animador se acerca a sus senos. Se desconoce si la entrevista fue realizada antes.

No obstante, al ser abordado por otro medio, Domingo dijo que eso fue "un show, una chercha". La presentadora de televisión Arisleyda Villalona "La Condesa", lo defendió alegando que su compañero es una persona muy respetuosa.

pic.twitter.com/FuSHM2K2G9 — OUT OF CONTEXT RD (@droutofcontext1) December 22, 2022

Su vestimenta

Con respeto a la forma en que viste, la nota de prensa detalla que Domingo habló sobre el origen de sus looks.

Se remonta a 1988 en el canal 13, donde hacía una revista de espectáculo y decidió dramatizar un asalto a un colmado, y cuando se difundió el drama creó un revuelo de tal magnitud que al entonces presidente Joaquín Balaguer tuvieron que explicarle que era una dramatización y no se trataba de un hecho real.

Agrega que, “la Comisión de Espectáculos Públicos, por el revuelo de ese video, me suspendió por 20 días sin poder hablar por ningún medio de comunicación, incluyendo el programa que yo hacía, en esa época la Comisión la dirigía la doctora Oneida Zaya”.

Explicó que tras pasar el tiempo de la suspensión, cuando retornó al canal se le hizo un gran recibimiento en la parte frontal de TV 13 que estaba en la avenida Pasteur en Gascue, estaban presentes dos orquestas que eran The New York Band y Las Chicas del Can.

“Entonces yo llegué en una limusina, vestido con un traje rosado completo, y hasta los zapatos eran rosados, ya se pueden imaginar un hombre vestido de pie a cabeza de rosado completo en el año 1988, porque en la actualidad ya eso no tendría mayores relevancias, y eso causó todo un furor”, recordó.

Dijo que a partir de ese momento, decidió mandar a confeccionarse varios trajes con los colores rojo, verde, amarillo, y ahí está la historia de sus vestimentas pintorescas.

Sobre el enfrentamiento musical entre Johnny y Wilfrido

El animador y locutor laboraba como reportero tras graduarse de periodista en un curso por correspondencia y un día lo contactó Wilfrido Vargas para que trabajara en las relaciones públicas de su orquesta.

Domingo recuerda que le tocó vivir la época del enfrentamiento musical entre Wilfrido Vargas y Johnny Ventura. Y aclara: "Nació en el pueblo y nunca llegó a términos personales entre ambas estrellas del merengue".

“La competencia de Jonny y Wilfrido comienza en el pueblo, en los barrios, yo diría que por primera vez las Fuerzas Armadas se dividió, entre jhonnyventuristas y wilfridistas, hasta ahí llegaron las cosas, eso es verdad, se sentía la atmósfera del fanatismo ante lo que representó ese fenómeno”, explicó el comunicador.

No obstante, cada uno formó su equipo estratégico. "Ventura contrató a William Napoleón Liriano, el Choby Capellán, y Guicho Pichardo, entre otros, Vargas estructuró su equipo que contaba con José Rafael Lantigua, Chery Jiménez y yo", explica.

“Cuando las cosas tomaron mucha acidez, mucho calor, es que Wilfrido integra a Willie Rodríguez y José Andrés Pena Manso para dirigir ciertas estrategias, entonces se creó una situación muy tensa que terminó en una portada del periódico El Nacional que hizo pública el doctor Rafael Molina Morillo sobre una denuncia de la colocación de una bomba en un avión donde irían los Beduinos a Nueva York”, detalló Bautista.

Dijo que eso provocó el detonante de esa polémica, de la cual lo culparon a él, pero dice no tuvo nada que ver con eso.

“A mí me da la impresión que eso fue cosa de José Andrés Pena Manso, que en ese entonces le llamaban el Johnny Abes de la farándula, de lo contundente y agresivo que eran su estrategia, entonces esa confrontación musical entre Johnny Ventura y Wilfrido Vargas, en su momento, eso fue espectacular”, rememoró.

En otro orden, preguntado si recibió ofertas políticas, Domingo Bautista dijo que tuvo una gran relación de amistad con el extinto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano Jacobo Majluta, quien le planteó esa posibilidad, pero él la rechazó.