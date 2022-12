Raphy Pina dice que le arrebataron la "verdadera fortuna" en mensaje navideño

El productor puertorriqueño Raphy Pina pasó su primera Navidad en la cárcel de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, donde guarda prisión por 41 meses tras ser hallado culpable por posesión ilegal de armas en Puerto Rico.

La pareja de la cantante Natti Natasha y padre de su hija Vida Isabelle, publicó un emotivo mensaje en el que declaró que, aunque su fortuna económica sigue intacta, la verdadera fortuna no la tiene, que es estar con su familia.

En ese sentido, le envió un mensaje a todos aquellos que tienen algún familiar "confinado" y que desean abrazar a sus seres queridos.

"Hoy este 'peligro para la sociedad' y 'riesgo de fuga' le toca pasar la Navidad como todo bandido. Una acusación criminal que solo afectó a las víctimas que aun aquí seguiré cuidando y protegiendo con mi vida", expresó Pina junto a una fotografía al lado de un árbiol de Navidad y vestido con el uniforme crema que usan los reos en esa prisión.

"Este suceso me ha quitado toda mi fortuna. Irónico, ¿verdad?, porque sigo siendo más multimillonario, todos los activos están saldos, mi barco me espera aun en la marina, todo eso lo conservo, intacto, así que deben entender que no hablo de esa fortuna. Hablo de la fortuna que ni con el dinero ni lujos se pueden adquirir, sino con el amor que brindes de corazón a tus seres queridos. Lo más real de todo es que es completamente gratis, que fácil es, así que inténtalo", fueron sus palabras que van también para que las personas valoren a los suyos.

"Si hoy en día de Nochebuena estás leyéndome, tienes una gran fortuna en tus manos, aprovéchala y haga el bien, llame a sus amigos, seres queridos, y comparta, dedique tiempo y dedique tiempo para usted también, no se imaginan cuántos aquí en la prisión quisieran tan solo un abrazo", exhortó el empresario hijo de fenecido empresario dominicano Rafael Pina.

"¡Felices navidades a todos los que amo con mi vida!, a mis amigos fieles y a los ciento de seguidores que me hacen felices con sus cartas y postales" dijo al finalizar el post.

Agregó que estará bien en "este pasadía", haciendo referencia a la prisión y "contando para volver a ser yo, el que ustedes ven en las redes... ¡Feliz Navidad!", concluyó Pina.

El controversial productor adelantó que en su tiempo en la cárcel de siete meses ya escribió su primer libro.

Natti Natasha y Vida Isabelle

De su lado, la intérprete de "No me acuerdo" compartió varios videos junto a su vija Vida Isabelle en pijama escuchando música navideña mientras ella se "envuelve" en papel de regalo haciéndole gracias a la pequeña.

Los usuarios le desearon Feliz Navidad.

Natti ha hecho saber siempre mantiene contacto con Pina, al menos por correo y algunas visitas, como para la fecha de su cumpleaños, al compartir dos horas en la cárcel con su pareja y con la hija de ambos de un año de edad.

En el cumpleaños número 36 de la reguetonera dominicana, Pina le hizo llegar un lujoso regalo: una Mercedez Benz G-Wagon.

“Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo”, escribió la intérprete de “Sin Pijama” en su cuenta. En el audiovisual, se ve el momento en el que, con la emoción a flor de piel, desvela el vehículo de lujo.

Raphy Pina tiene otros tres hijos de anteriores relaciones: los adolescentes Mia, Rafael y Antonio (Chingui).