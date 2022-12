La lujosa fiesta navideña de la familia Kardashian- Jenner; Kim y Khloe posan con sus hijos

La familia Kardashian-Jenner tira la casa por la ventana en las fiestas navideñas donde el glamour y el lujo no se quedan entre ninguno de los miembros del clan de estrellas de la telerrealidad.

Kris Jenner y sus hijas Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, junto a las más pequeñas Kylie y Kendall protagonizaron una extravagante fiesta con una llamativa decoración, luces y adornos navideños por montones y una actuación privada de la cantante Sia.

Kim Kardashian acudió con un brillante vestido plateado ceñido al cuerpo. Kim, de 42 años, publicó varios videos de TikTok con su hija, North, quien se veía elegante con un conjunto de camisa y pantalones metálicos brillantes.

La mayor de los cuatro hijos de Kim y el rapero Kanye West subió al escenario a cantar son la intérprete de "Chandelier". Sin lugar a dudas, el espectáculo será lo suyo. Sia y Noth cantaron la canción "My snow man and me".

Mientras que Khloe posó con su hija True Thompson, de cuatro años, procreada con el jugador de la NBA, Tristan Thompson, y con el segundo hijo en común, nacido por vientre de alquiler, quien fue presentado públicamente por primera vez en una imagen, aunque sin dejarle ver la cara.

Cantaron su canción, ‘My Snow Man and Me’ para los asistentes a la fiesta antes de que la cantante procediera a cantar otros éxitos en solitario, incluido ‘Chandelier’.

Khloé Kardashian sorprendió con un vestido rojo sin tirantes que complementó con un brillante bolso de Santa Claus de Judith Leiber y un impresionante collar de diamantes, indica la revista Quien.

Kourtney Kardashian publicó una vieja foto familiar junto a su esposo Travis Barker y algunos de sus hijos de la Navidad pasada antes de dirigirse a la velada.

Kourtney se veía sexy con un vestido rojo de manga larga de encaje transparente, mientras que su esposo rockero vestía un traje completamente negro.

Kylie Jenner, la fundadora de Kylie Cosmetics, de 25 años, combinó con su hija Stormi, de 4 años, con vestidos beige adornados con encaje negro y lentejuelas de la marca de moda Mugler. Extrañamente, su mamá Kris Jenner no apareció en ninguna de las instantáneas de las redes sociales de la familia y no está claro si ella estuvo allí, pero Khloé dijo que usó su bolso de Santa "en honor a mi mami", lo que llevó a algunos fanáticos a pensar que ella no pudo asistir a las celebraciones.