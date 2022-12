María Cristina Camilo, la alegre Maíta pionera de la televisión, cumplió 105 años

María Cristina Camilo celebró este 25 de diciembre, Día de Navidad, sus 105 años de vida.

Maíta, como la conocen sus allegados, es considerada la primera mujer en convertirse en locutora y el primer rostro femenino en engalanar en la televisión dominicana al presentar el primer programa criollo “Romance Campesino”.

Su hijo Danilo González y las personas más cercanas estuvieron con ella en esta fecha especial. El número 105 estaba en el bizcocho y en globos de helio, según puede verse en las fotografías publicadas por los allegados Luis Dantes y Jorge Santiago en Facebook.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/un-pastel-de-chocolate-49cefdb6.jpg "Maíta 105", el bizcocho dedicado a María Cristina Camilo. (FACEBOOK/ LUIS DANTES) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/un-grupo-de-personas-sonriendo-6f0b016c.jpg Luis Dantes y María Cristina Camilo. (TOMADO DE FACEBOOK) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/un-grupo-de-personas-disfrazadas-posando-140092f5.jpg Izquierda a derecha: Danilo González, hijo de María Cristina Camilo (Maíta), Jorge Santiago, Maíta y Luis Dantes. (FACEBOOK/ JORGE SANTIAGO)

La centenaria profesional, nacida en San Francisco de Macorís en 1918, se mantiene lúcida, elocuente y ha estado presente en todos los reconocimientos que se le han entregado este año 2022, con los que se ha mostrado alegre y agradecida.

Camilo se ha caracterizado por ser cariñosa y atenta con los que los rodean. De igual forma, la preparación y la excelencia quedó marcada en cada aparición en radio, TV, cine y teatro.

Es la persona más longeva en los medios de comunicación en República Dominicana. 70 años atrás su voz se escuchó por las ondas hertzianas y fue la primera mujer en hablar en televisión nacional.

Premio Maíta 2022

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/un-grupo-de-personas-posando-con-un-traje-de-color-negro-6d242903.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/un-grupo-de-personas-posando-con-un-traje-de-color-negro-6d242903.jpg Sentada, doña María Cristina Camilo. Le acompañan Huchi Lora, Edilenia Tactuk, Mariasela Álvarez, Nuria Piera, José Guillermo Sued, Tuto Guerrero y Horacio Madrid Ontiveros. (CORTESÍA DE LA PRODUCCIÓN)

En su honor, recientemente fueron instaurados y entregados los Premios Maíta durante la gala de Imaginativa 2022, producidos por Edilenia Tactuk.

En noviembre pasado, durante el desarrollo de Imaginativa, la semana de la televisión, fueron reconocidas destacadas personalidades del sector durante la transmisión del programa “Esta Noche Mariasela".

La propia Camilo quiso que este premio se llamara “Maíta” porque desea que cuando alguien lo reciba, sienta el cariño y la alegría que se deriva de su nombre. Además, ella significa “señora de la casa”, o sea que en este caso a nosotros nos encantaría llamarla “Señora de la televisión”, comentó Edilenia Tactuk.

En una emotiva gala producida por Edilenia Tactuk, directora de Imaginativa, recibieron sus galardones el gestor cultural y fundador de Casa de Teatro, Freddy Ginebra, por su desempeño en la televisión, además de José Guillermo Sued, Roberto Salcedo, Huchi Lora, Anita Ontiveros, Ellis Pérez, Nuria Piera y Socorro Castellanos.

Camilo estudió locución, arte dramático, actuación, piano y enfermería.

Tuvo un único hijo, Danilo González, fruto del matrimonio con el señor José Francisco González Disla, quien le ha dado nietos y bisnietos que son sus mayores tesoros, como lo dijo durante su discurso en el reconocimiento otorgado en los Soberano y por la cantidad de profesionales que hoy la consideran su madre en los medios de comunicación, de quien aprendieron y siguen aprendiendo.

Su programa “Abuelos TV”, se transmitió mucho tiempo cada domingo por el canal 4, donde sirvía de orientación en temas que afectan a las personas de la tercera edad.

La llevaron a la escuela Inmaculada Concepción y allí, con las monjas aprendió a hablar, y gracias a ellas luego se hizo locutora.

De hecho, en algunas entrevistas declaró que es una "monja frustrada", debido a que era el camino que quería seguir. “Soy una monja frustrada, siempre me ha gustado la vida religiosa, pero no podía tomar esa decisión, porque tenía que mantener mi casa y luego mi hijo, que ha sido para mí un gran regalo que Dios me dio y que me ha coronado con varios nietos y biznietos”.

En su juventud, María Cristina Camilo estudió enfermería y trabajó por casi doce años en la clínica del Doctor Antonio Guzmán, donde ganaba 20 pesos mensuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/cara-de-una-mujer-con-cabello-largo-efa42f59.jpg María Cristina Camilo en su juventud. (FUENTE EXTERNA)

En el año 1952 se convirtió en la primera locutora nacional en hablar por La Voz Dominicana, la tercera en América.

Recientes reconocimientos

El Senado de la República le entregó el reconocimiento a la francomacorisana, María Cristina Camilo, en una resolución sometida por el senador Franklin Peña, representante de la provincia San Pedro de Macorís, quien resaltó la labor en beneficio de los envejecientes que ha llevado a cabo la legendaria locutora y actriz.

“Maíta ha demostrado ser una gran mujer y profesional, que ha entregado su vida al fortalecimiento de los valores más auténticos de la sociedad e identidad nacional, pero también ha luchado porque se preserven los derechos de nuestros envejecientes. Por eso, y muchas cosas más; hemos querido entregarle este merecido reconocimiento,” manifestó el senador Franklin Peña.

María Cristina Camilo agradeció, con mucha emoción, la distinción que exalta sus cualidades profesionales y humanas.

“Con mucha emoción, estoy aquí delante de ustedes para agradecerles de todo corazón la distinción que se me hace en este día. Solo Dios puede pagar una cosa igual, y quiero decirles que este agradecimiento perdurará para toda la vida; todos los que pertenecen a mi familia tendrán que agradecer, porque ustedes han hecho un reconocimiento que no estábamos esperando,” dijo la veterana locutora y actriz.

En marzo, el consejo directivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) determinó, mediante la resolución 01, designar con el nombre de la reconocida María Cristina Camilo el salón de eventos de su sede principal.

También, en agosto de este año, el canal 4 de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) celebró su 70 aniversario regresando a su esencia bajo el nombre de RTVD y con la presencia del presidente Luis Abinader.

Allí la centenaria María Cristina Camilo recibió un reconocimiento. Fue la primera voz femenina en anunciar las radionovelas y las telenovelas que se transmitían como "Romance campesino" a finales de losaños 50.

En los Soberano

En 2021, en la gala de Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), recibió el Premio Soberano a las Artes Escénicas, un reconocimiento especial en esa edición, pero no el Gran Soberano, como se esperaba, y que fue merecido por Romeo Santos.

La pionera de la locución dominicana agradeció el galardón por su trayectoria de más de 70 años ininterrumpidos en los medios de comunicación. Pese a no obtener el Gran Soberano, como lo pedía el público, María Cristina, honrada y humilde, le dedicó unas emotivas palabras al pueblo dominicano.

“Me siento honrada. Es tan grande su valor, he sido reconocida en cantidad, pero este especial, porque viene lleno de amor, del cariño de un pueblo que tanto me ha dado. He podido tener una trayectoria (en base a) bondad, honestidad, sinceridad, siempre teniendo presente el amor de Jesús”, declaró Camilo al salir con su estatuilla al área de prensa.

El 17 de junio del 2021 la Policía Nacional elogió la trayectoria de María Cristina Camilo, resaltando su trayectoria artística y humana y considerándola maestra de maestros.

El director general, Mayor General Edward Ramón Sánchez González hizo entrega de una placa a la leyenda viva de la comunicación.

En agosto del 2021 recibió su estrella en el paseo de La Voz del Yuna de Bonao.

Tanto figuras de los medios como usuarios de las redes sociales han felicitado a Maíta por tener la gracia de la larga vida.