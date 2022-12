Kim Kardashian llora al hablar de la crianza compartida de sus hijos con Kanye West: “Es muy difícil”

A finales del mes pasado, se dio a conocer la noticia de que Kim Kardashian y Kanye West habían llegado a un acuerdo en su divorcio respecto a sus cuatro hijos: la pareja compartiría la custodia con “igualdad de acceso”. En palabras de la propia modelo y empresaria, se trata de una experiencia que ha sido "endiabladamente díficil".

En una entrevista que grabó con la rapera Angie Martinez para el podcast "IRL", Kim habló por primera vez de lo difícil que ha sido criar a sus pequeños junto a su exesposo. "La custodia compartida es muy dura", dijo.

En noviembre, el proceso de divorcio de Kardashian y West llegó a su fin, tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común: North (9), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (3). Desde que se anunció su separación el rapero se mantuvo muy activo en redes sociales, criticando a su exesposa y acusándola de no dejarlo ver a sus hijos.

Según contó la dueña de SKIMS en el podcast, ella hace todo lo posible para resguardar a sus hijos de todos los escándalos que giran en torno a su padre. Aseguró que sus pequeños no saben del comportamiento de Kanye porque limita su acceso a la televisión y las redes sociales, e incluso habla con sus maestros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/28/bebe-acostado-en-una-cama-07eebfc5.jpeg Kim junto a sus hijos. (FUENTE EXTERNA)

“Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les traería esa energía? Esa es una m****a real, pesada y de adultos con la que no están preparados para lidiar”, explicó. “Cuando lo estén, tendremos esas conversaciones. Un día, mis hijos me agradecerán por no sentarme aquí y criticar a su padre. Y podría”.

Confesó que, sin importar las diferencias que tengan como expareja, nunca habla mal a sus niños de su padre y no les prohíbe escuchar su música. “Si vamos a la escuela en bicicleta y ellos quieren escuchar la música de su papá, sin importar por lo que estemos pasando, tengo que tener esa sonrisa en mi rostro y hacer sonar su música y cantar junto con mis hijos. Yo puedo actuar como si nada estuviera mal y tan pronto como los deje, puedo llorar”, agregó.

En la entrevista, Kardashian recordó a su fallecido padre y dijo que le gustaría que sus pequeños tengan tan bonitos recuerdos de su infancia como ella. “Tuve el mejor padre, tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos”, refirió entre lágrimas. “Eso es lo que quisiera para ellos”.

La socialité confesó que protege a su exesposo a los ojos de sus hijos, por sus hijos. "Un día me agradecerán por sentarme aquí y no vapulear a su padre cuando pude. Me lo agradecerán y responderé en privado a todo lo que quieran saber. Ya no me corresponde a mí meterme".