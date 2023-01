Bad Bunny tras polémica por botarle el celular a fanática: "Lo volvería hacer"

El cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny ha sido tendencia en las redes sociales este lunes por tirarle un celular a una fanática que se acercó a él grabándolo mientras caminaba con varias personas por Casa de Campo, al Este de la República Dominicana.

El "Conejo malo" le arrebató el celular y lo lanzó al agua de la Marina. Ante el aluvión de críticas, el artista reaccionó con un mensaje a través de Twitter y para sorpresa de muchos, justificó su acción, alegando que las personas tienen que respetar su espacio.

Además de dejar claro que los que le pogan un teléfono en la cara lo verá como una falta de respeto, finalizó su tuit con el hashtag "sin cojones me tiene".

"La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE", escribió el intérprete de "Vete".

"Tienen que respetar el espacio, tienen que respetar", fueron las palabras de Bunny cuando tiró el móvil de la fanática y una persona le dijo "Benito, te amamos como quiera. tú eres la para".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/02/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-4f2b7140.jpg

Los comentarios han ocupado las redes sociales, desde los que le recuerdan que los fanáticos son los que lo han hecho ser el artista número uno por tercer año consecutivo, hasta los que entienden que no se puede atosigar a un artista o personalidad.

"Normalicemos el hecho de que los artistas son seres humanos y merecen ser tratados con respeto siempre. Abajo del escenario no son un show, no puedes grabarlos sin su consentimiento. Acércate, saluda y pide permiso", dijo @untalfredo en respuesta a la publicación del famoso.

"Si loco pero no debiste tirarle el cel , aunque la razón la tengas tú porque ella no debió meterte su celular, pero tampoco te da el derecho de tirárselo viejo klk, así no papá", escribió @ipriscilaperalt. "Qué viva Daddy Yankee... Te falta mucho para ser Lider", le comentó @elnitro56.

"¿Eres el artista #1 del mundo y esperas que la gente no quiera una foto contigo? Pon los pies en la tierra y deja de comportarte como un huelebicho. Si no quieres que se te acerquen con teléfonos dale al instrucción a tu equipo de seguridad, que para eso están. Buen payaso", tuiteó @GabeteMarie.

Un video subido a redes sociales, el Conejo malo pasó sus primeros días del 2023 en Casa de Campo, donde incluso, se le vio con una actitud no muy agradable con algunos fanáticos que intentaban tomarse fotos con él, mientras caminaba por el complejo con parte de su equipo.

No es la primera vez que sucede este tipo de acción con el exponente urbano y sus fanáticos. Durante uno de sus conciertos del 'Wolrd Hottest Tour', Bad Bunny tenía el celular de una de sus fans en la mano y estaba a punto de tomar una selfie en dirección al público, sin embargo, otro dispositivo móvil golpeó sus piernas, lo cogió y lo lanzó.

En el video no puede apreciarse quién fue la persona que lanzó su celular, pues solo puede ver cómo sale de entre el público. Parece que esta acción no le gustó nada al artista urbano, pues sin levantar la cara tomó el dispositivo y lo lanzó en dirección contraria de donde había salido.