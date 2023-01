Tal cual la serie: Noah Schnapp de "Stranger Things" se declara gay

El actor Noah Schnapp, quien encarna a Will en la exitosa serie de Netflix "Stranger Things", reveló este jueves a sus seguidores que es gay.

Noah, de 18 años, declaró ser homosexual en un video colgado en su cuenta de TikTok que se viralizó al instante.

"Finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos", escribió al pie del video donde lucía relajado, sonriente, vestido con sudadera y acostado en una cama o sofá.

La revelación del actor es como si su personaje saliera de la pantalla, pues en la última temporada de la serie, Will muestra sus sentimientos hacia Mike, interpretado por Finn Wolfhard, y tras la cantidad de reacciones y teorías, Schnapp confirmó lo que todos sospechaban, que Will es gay.

En julio, el joven actor expresó sobre su papel: “Sí, creo que lo es. Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente. Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100 % claro que es gay y ama a Mike (su mejor amigo en la serie)”.

La publicación de este jueves sobre su orientación sexual fuera de la pantalla incluyó el comentario “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba".

Noah, en entrevista con Variety en julio del 2022, cree que los guionistas siempre han escrito a Mike ajustándose a este planteamiento.

“Incluso en la primera lo insinuaron, y poco a poco esa línea argumental fue creciendo. Creo que para la cuarta temporada se trató simplemente de interpretar a un personaje que ama a su mejor amigo, pero lucha por saber si será aceptado o no, y por sentir si está cometiendo un error, sin saber cómo encajar”, agregó el actor en la conversación.

Will no encaja... todavía

Algo que ha llamado la atención y que se ha evidenciado en la última temporada es que poco a poco nuestros héroes de Hawkins han ido encontrando pareja, pero Will se mantiene aislado.

El personaje se ha desarrollado desde la primera temporada muy apegado a sus amigos, y esos amigos, propio de la edad en la que van atravesando la adolescencia, van descubriendo sus intereses.

“Will siempre se ha sentido así. Todos sus amigos tienen novias, todos encajan en sus distintos clubes. Will nunca ha encontrado un lugar donde encajar. Creo que por eso mucha gente se me acerca y me dice que les encanta Will y que conectan mucho con él, porque es un personaje muy real”, prosiguió Schnapp.

Así recordó Noah la escena en la furgoneta, descrito como una experiencia muy intensa en el set. “Recuerdo que cuando estaba haciendo la escena estaba gritando. Luego la vi en pantalla y todo fue más sutil. Me gustó cómo la editaron”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/06/un-hombre-con-la-mano-en-la-cara-42ded53d.jpg La emotiva escena de Will (Noah Schnapp) en la furgoneta en la última temporada junto a Mike, papel interpretado por Finn Wolfhard. (FUENTE EXTERNA)

“El día fue muy divertido. Me encanta jugar con Will. Esta escena fue realmente importante para él, porque solidificó esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo”.

Netflix aseguró que la cuarta temporada de "Stranger Things" fue reproducida durante 287 millones de horas en su fin de semana de estreno, el pasado 23 de mayo, logrando así el mejor debut en la historia de su plataforma.