Las famosas se destapan en Año Nuevo

Sol, playa y arena. Qué mejor manera de recibir el Año Nuevo o pasar los primeros días de esta nueva vuelta al sol. Las famosas acuñaron esta filosofía y decidieron mostrarse al natural y presumir sus figuras, pese a los desarreglos que de seguro más de una hizo con las cenas de esas fiestas decembrinas.

Inicamos...

Selena Gómez

La actriz y cantante empacó sus cosas y se fue de vacaciones con sus amigos a Los Cabos, México,incluyendo a Brooklyn Beckham, con quienes se fue a pasear en yate regalándonos esta imagen para alguno seductora, mostrando sus figura en un bañador en blanco y negro.

Maribel Guardia

Para la actriz y cantante costarrisence la edad es sólo un número y a sus 63 años sigue luciendo tan sexy como en sus 33.

La artista tiene una de las mejores figuras no solo cuando se habla de las mujeres de su edad, sino también de generaciones más jóvenes y por eso aprovecha cualquier oportunidad para mostrarla tal y como lo hizo en una de sus más recientes publicaciones.

En la imagen, que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz aparece con un sexy bikini estampado y un pareo a juego.

Carmen Villalobos

Carmen Villalobos empezó el año desde el mar. La actriz y presentadora de televisión se mostró posando en traje de baño en una paradisiaca playa, de blanca arena y palmeras coloridas.

Usando un diminuto bikini blanco con rayas negras, y lentes de sol, presumió su plano abdomen, las curvas de su cuerpo y reveló cuál es la invitación que nunca podría rechazar.

“Nunca le diría que no a un día de playa …porque brisa y playa uffffff el plan perfecto”, expresó la colombiana en esta publicación que tiene cientos de me gustas y comentarios.

Karol G

Otra colombiana que no pierde oportunidad para lucir su hermoso cuerpo en traje de baño es la cantante urbana Karol G. Ella despidió el año 2022 y recibió el 2023 desde la playa.

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, comenzó escribiendo la colombiana en el post que se volvió viral a los segundos.

En la misma publicación donde se deja ver toda mojada, y tirada en la arena, la cantante paisa habló de los momentos duros como también lindos que pasó a lo largo del 2022: “Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos”.

Gloria Trevi

La cantante mexicana no inició el Año Nuevo con el pie derecho, pues ha vuelto a ser acusada por corrupción de menores en EEUU a casi dos décadas de haber sido absuelta en México. Acusaciones que la cantante negó. Pese a esto, la cantante vio las primeras horas del nuevo año desde una piscina, mostrando su espectacular figura a sus más de 50 años.

Nathy Peluso

La cantante argentina Nathy Peluso no teme a mostrar sus curvas. De hecho, si eres seguidor de la popular artista radicada en España, sabes que es común que publique fotografías muy ligera de ropas. Algo que genera alegría entre sus miles de seguidores. En esta ocasión se mostró desde un sauna con un sexy traje de baño color gris que dejaba ver todos sus encantos.

Martha Heredia

Más segura de sí misma que nunca, la talentosa cantante dominicana Martha Heredia celebró el Año Nuevo desde un yate presumiendo su nueva figura. Vestida con traje de baño blanco "la baby" demuestra que este 2023 viene con todo.