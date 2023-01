Así luce Blue Ivy, la hija de Beyonce y Jay Z a los 11 años

Blue Ivy, la hija de la famosa cantante Beyonce y el rapero y productor musical Jay Z, cumplió 11 años de edad. La pequeña tiene interés por múltiples actividades para alegría de sus parientes.

Una fotografía publicada por la abuela de la niña muestra lo que ha crecido y su gusto por la moda.

Tina Knowles, la orgullosa abuela, compartió el post con los intereses de su nieta, lo que la llena de alegría, con motivo de su cumpleaños numero 11.

“El día que naciste fue uno de los mejores días de mi vida. Realmente estaba orando y presionando a tu mamá para que te tuviera el 4 de enero, que es mi cumpleaños. Tenía muchas ganas de que compartieras mi cumpleaños, pero al igual que tu tía Solo (Solange), decidiste venir cuando estabas bien y malditamente lista y eso fue el 7 de enero, tres días después de mi cumpleaños”, escribió.

El mensaje, publicado en Instagram, fue acompañado de una fotografía junto a su nieta Blue Ivy Carter, quien nació el siete de enero de 2012.

“Conociéndote a ti y a tu personalidad ahora, me doy cuenta de que necesitabas tu propio día porque eras una reina y eres muy especial. ¡Puedes cantar, bailar, jugar baloncesto, jugar, voleibol, pintar, dibujar, esculpir, coser, escribir poesía, escribir canciones, crear, actuar, tocar el piano!”, agregó.

La pequeña estaba vestida con un blazer marino y pantalones y tenis blancos. La fotografía fue tomada en una playa al atardecer. Es hermana de los gemelos los gemelos Sir y Rumi Parker, de cinco años.

“Podría seguir y seguir. Porque realmente no hay nada que no puedas hacer. Eres divertida, hermosa y elegante, amable y muy inteligente. ¡No podría pedir una nieta mejor, Señorita Blue Ivy Carter! No podría estar más bendecida, agradecida y completamente enamorada de otro ser humano. Realmente me traes alegría!!”, concluyó Tina.