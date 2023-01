La sorpresa de José Guillermo Cortines a Dominique Bonnelly en París luego de 16 años de casados

El actor y cantante José Guillermo Cortines sorprendió a su esposa, la productora Dominique Bonnelly, luego de 16 años de casados y una hija en común en un lindo momento que quedó captado en una serie de fotografías.

Memo, como es conocido, le entregó un nuevo anillo de compromiso en la "Ciudad del amor", París, Francia, justo delante de la Torre Eiffel. El actor describió el regalo como "el anillo de compromiso que nunca le di".

Aunque están casados y le dio un anillo más de una década atrás, Cortines dijo que ese no cuenta y forma parte de una historia que más tarde narrará. En este caso, dijo que la simbología de ser en París es especial en su relación.

Asimismo, expresó que sorprender a su pareja después de 16 años de casados es casi un súper poder, por lo que, por un instante, al ella ver la joya de diamantes en la cajita roja y el fotógrafo en frente pensó que era una producción, pero finalmente logró quedar feliz y emocionada, tal cual las imágenes.

En el post donde se le ve hincado entregando el anillo al frente de la Torre Eiffel, Memo Cortines relató: "Quería que esté viaje fuera especial y pensé que la mejor manera de hacerlo era dándole el anillo de compromiso que nunca le di. (Bueno, le di uno pero ese no cuenta… Es otra historia que tendría que hacerles). El caso es que, como dicen por ahí: “Diamonds are a girl’s best friend”, (Los diamantes son los mejores amigos de las chicas) Pues puse en marcha todo un plan que incluía conseguir el anillo perfecto y tomar fotos al entregarlo en nuestro primer día aquí. París es la ciudad del amor, ¿no?".

Y continuó: "Contacté un fotógrafo local (dije: “Esto hay que inmortalizarlo” y no con mi teléfono) y esta fue su cara cuando me agaché frente a ella y abrí la pequeña cajita roja. Lo más cómico es que, después de reírse, me preguntó si eso me lo habían prestado para la foto! Jajajajaja (productora al fin, pensó que era una posibilidad). El asunto, al final, es que logré sorprenderla e inmortalizar el momento!Dos de dos para mí!

Dominique es una mujer excepcional (Eso es algo que lo saben todos los que la conocen) Pero debo agregar acá (Antes que se adelanten a decir otra cosa) que el que tiene suerte en estos 16 años soy yo. Love you girl! Feliz aniversario, Navidad, San Valentín, Día de la Independencia, día del trabajo, día del bombero, feliz cumpleaños, día de las madres, etc… etc… etc…", finalizó José Guillermo, quien recientemente culminó su exitosa participación en el musical "Hoy no me puedo levantar" en el Teatro Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/10/un-par-de-personas-posando-para-la-camara-con-un-sombrero-adc3d68d.jpg José Guillermo Cotines y Dominique Bonnelly son padres de Amelie, nacida en 2018. (INSTAGRAM @JOSEGUILLERMO)

En 2017, luego de 11 años de matrimonio, anunciaron que esperaban su primera hija juntos, a la que nombraron Amelie, en abril del 2018.

El actor de telenovelas como "Más sabe el diablo", "Corazón valiente y "Marido en alquiler" también es padre de la joven Marah, a quien tuvo en su primer matrimonio.

"Qué viva el amor", "Hermososss, por más 16 años multiplicados por 10. Dios siga bendiciendo su amor y su familia", "Hermoso detalle", "Que lindo gesto", fueron parte de las reacciones de los seguidores.