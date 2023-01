Video | Mujer se ofende porque hombre le pide que pague la mitad de la cuenta en su primera cita

Muy molesta reaccionó molesta luego que su acompañante le pidió que pagara la mitad de la cuenta en México que ascendía a casi cuatro mil pesos (casi 200 dólares).

El joven que invitó a la chica a salir compartió en TikTok el video de la cita en el que se observa la reacción inesperada de ella. “Por fin logré salir con la niña que me gusta”, comienza el video. La pareja fue a comer a un restaurante de comida mexicana; comienzan a hacer sus pedidos y, mientras elijen qué van a pedir, el hombre le cuestiona a la mujer respecto del costo de los platillos que está pidiendo.

“¿Quién tiene que pagar todo? ¿Ella o yo? ¿O mitad y mitad?” Se pregunta el tiktoker en el video.

Como reseñan medios mexicanos más adelante, el joven va al baño a desahogar su nerviosismo y, mediante el video, expresa que si una persona invita a otra a salir, es esa persona -la que hizo la invitación- quien debe pagar.

Posteriormente, regresa a su mesa y se observa que les hacen llegar la cuenta de 3 mil 944 pesos.

“Por persona dice que serían mil 972 (103.46)”, dice el joven en voz alta para que la chica lo escuche quien, por cierto, primero mantiene una actitud desentendida a los comentarios del hombre respecto del monto de la cuenta.

Sin embargo, el joven se dirige ya directamente a ella y le pide que “le ponga la mitad de la cuenta” y le repite el monto señalado en el ticket. “O sea, ¿te tendría que poner 2 mil pesos?”, le pregunta la chica.

Por su parte, el joven le responde de manera afirmativa e, incluso, agrega a la cuenta el veinte por ciento de la propina.

Ante esto, la mujer reacciona de manera indignada y le reclama que le esté cobrando, pues, se trata de la primera cita.

“Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta”, le replica la mujer visiblemente molesta, pues el hombre también le está agregando el veinte por ciento de la propina en compensación por la gasolina que gastó en el coche.

La mujer se levantó molesta de la mesa y procedió a dirigirse hacia la mesera, no sin antes decirle al hombre que sí pagaba el monto de la cuenta, pero que mejor prefería regresarse en Uber a su casa.

En ese momento, el joven se levanta y le pide que no pague la cuenta pues todo se trata de una broma, no obstante, la mujer sigue enojada e insiste que sí va a pagar la parte que le corresponde. El video se corta en ese momento y más adelante aparece de nuevo la pareja. La mujer le dice que “no lo vuelva a hacer”, mientras que el joven invita a sus seguidores a que sean caballerosos y paguen la cuenta cuando inviten a una chica a salir.