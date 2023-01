Madre de Piqué también reacciona a la canción de Shakira y Bizarrap

Montserrat Bernabeu dio me gusta a dos publicaciones relacionadas con la nueva canción de Shakira. Entre ellas, una que arremete contra su hijo, Gerard Piqué. ( FUENTE EXTERNA )

El exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, está en el candelero por la nueva canción que lanzó su expareja y madre de sus hijos, Shakira.

La colombiana estrenó junto al productor argentino la "BZRP Sessions #53" donde ella lanzó fuertes ataques hacia el jugador en forma de tiradera y se refirió sin nombre a la exsuegra, Montserrat Bernabéu, en la siguiente frase: "Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

De modo que la madre de Piqué no solo está en el candelero por eso, sino que también le habría dado 'like' a dos comentarios donde su hijo no queda bien parado.

"Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó", fue el primer mensaje relacionado con Piqué al que su madre le dio 'like' en Twitter, indica el medio El Tiempo.

El otro 'me gusta' fue a nada más y nada menos que al tuit de Bizarrap, en el que se anunciaba la dura canción contra 'Geri'.

Lo más llamativo fue que en el momento en que su reacción empezó a ser reseñada en los medios, la madre de Piqué borró los 'likes'. Pero las capturas de pantalla quedaron en las redes.

Montserrat Bernabeu es directora asistencial y codirectora del Hospital de Neurorehabilitación Institut Guttmann, en España,

Oye lo de los favs de la madre de Piqué en Twitter que pollas es que es su hater número 1 pic.twitter.com/aTuaFQKyVz — Manu. (@GxlDePaulinho) January 12, 2023

Antonella Rocuzzo comentando fueguitos a la publicación de Instagram de Shakira anunciando su sesión con Bizarrap y la madre de Piqué likeando esto en Twitter: pic.twitter.com/SzzAK7uU9T — Carla (@Carlitap211) January 12, 2023

Piqué ha preferido enfocarse en su proyecto King's League, una liga de fútbol 'amateur' protagonizada por famosos y basada en reglas poco convencionales. Los mensajes que ha colocado van dirigido a la liga infantil, pero también los usuarios lo interpretan que van a Shakira debido a que usa emoticones de carpas de circo y payasos.