Famosos que, al igual que Michael Jackson y Lisa Marie Presley, se casaron en República Dominicana

Esta semana se conoció la lamentable muerte de la única hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, quien falleció el jueves a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco.

Al conocerse su deceso se recordaron muchos aspectos de su vida, como su boda con el rey del pop, Michael Jackson en República Dominicana, un evento que revolucionó la farándula de la época, por las figuras que estaban involucradas.

Fue el jueves 26 de mayo de 1994 se celebró en República Dominicana, de manera muy discreta, una de las bodas menos esperadas: la del rey del pop Michael Jackson y la hija del rey del rock Lisa Marie Presley.

Fue el matrimonio más sonado de Lisa Marie. Ella ya había estado casada con el músico Danny Keogh, a quien le dio el sí con apenas 20 años en 1988.

La boda con Jackson, que según recoge la prensa apenas duró diez minutos, fue una ceremonia austera y solitaria, y se realizó en la casa del juez de la Segunda Circunscripción de La Vega, Hugo Álvarez Pérez, ubicada en la urbanización El Campito, quien más adelante ofrecería más detalles del evento.

De acuerdo con la versión del magistrado - ya fallecido -, la idea original de Michael Jackson era casarse en un avión sobrevolando República Dominicana porque le habían dicho que era un país muy bonito.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/14/un-grupo-de-personas-disfrazadas-37485a0d.jpg

Sin embargo, el juez se opuso a esa petición porque las leyes dominicanas no lo permitían, ya que en el país había varias circunscripciones y la boda debía realizarse en su jurisdicción.

En ese momento, el matrimonio creó mucho desconcierto y las malas lenguas dijeron que se trataba de un acuerdo entre ellos. Fue en un momento en el que justo aparecían las primeras acusaciones contra Michael Jackson sobre abuso de menores.

Llegó incluso a decirse que Jackson quería apropiarse de los derechos de las canciones de Elvis al igual que había hecho con los Beatles. Para acallar rumores, se dejaron ver en la ceremonia de los MTV de ese año. Pero no de cualquier modo: lo hicieron en pleno escenario, haciendo bromas sobre su relación y dándose un beso que, para muchos, fue sobreactuado.

No sería la única vez que saldrían mostrando cariño. El famoso videoclip de la canción You are not alone es un despliegue de besos y susurros al oído con ambos semidesnudos. Los rumores sobre la falsedad de la unión no hicieron sino crecer.

Finalmente, la pareja se separó en 1997. Ella le dijo a la revista Rolling Stone en 2003 que se había sentido atraída por su misterioso estilo de vida y quería protegerlo de las acusaciones de abuso infantil.

Esta boda hizo recordar otras uniones de figuras internacionales que sellaron su amor en la República Dominicana.

Marc Anthony y Shannon de Lima

El salsero puertorriqueño Marc Anthony y la modelo venezolana Shannon de Lima se suman a la lista de parejas que escogieron ese destino para convertirse en marido y mujer.

Los famosos se casaron en la residencia que el artista posee en el complejo turístico Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana, aunque actualmente están separados, en 2014 fueron una pareja feliz que caminó hacia el altar.

De Lima, 19 años más joven que su ahora exmarido, no llegó a concebir hijos con el salsero y ambos se divorciaron en 2016 con bienes separados por un acuerdo firmado antes del matrimonio.

Luis Alfonso de Borbón y María Margarita Vargas

Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, pretendiente al Trono de Francia por la rama legitimista, se casó en el año 2004 con la venezolana María Margarita Vargas Santaella en la iglesia de San Estanislao de Cracovia, en La Romana.

A la boda asistieron unos 1,500 invitados, y fue celebrada frente al espectacular cañón del río Chavón. Para el evento se levantó una carpa de 3.000 metros.

Para la época llamó a la atención, además de la distinción para el país que un miembro de la realeza española escogiera una ciudad dominicana para contraer nupcias, que las medidas de seguridad fueron extraordinarias, con más de cien guardias vigilando los accesos a los Altos de Chavón.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/14/mujer-con-vestido-de-novia-533d132e.png

Luis Alfonso, de 30 años, es hijo de Alfonso de Borbón, duque de Cádiz y primo del rey Juan Carlos, y de Carmen Martínez-Bordiú, nieta del general Francisco Franco.

Anuel AA

El cantante urbano se casó en 2022 con la cantante urbana dominicana Yailin; la pareja contrajo nupcias en la oficina de la Junta Central Electoral (JCE) de la Tercera Circunscripción, ubicada en la calle Manuel Fernández Mármol, del ensanche Luperón en el Distrito Nacional.

La primera en dar a conocer la gran noticia fue Yailin por medio de tres fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, en las que se puede ver el momento en el que firman el acta matrimonial que los convierte legalmente en esposos.

Junto a las imágenes, la cantante compartió un profundo mensaje a su pareja, con el que demostró la felicidad que siente por haberse convertido en su mujer.

“Te amo nunca imaginé este momento, ni cómo se sentía gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo, espero que esto dure años y años juntos y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase, y gracias por convertirme en tu esposa”, posteó Yailin en su cuenta de Instagram junto a una foto de su ahora esposo firmando el acta de matrimonio

Miss Universo venezonala, Dayana Mendoza

En 2013 la ex Miss Universo venezolana, Dayana Mendoza, contrajo nupcias con el empresario italiano Michael Pagano, en una ceremonia realizada en Altos de Chavón en República Dominicana.

De acuerdo periódicos venezolanos de ese tiempo, la pareja se conoció en New York, donde reside la beldad, y no escatimó esfuerzos para celebrar por lo alto un acontecimiento tan importante en sus vidas.

Varios medios han citado que la celebración comenzó el 5 de diciembre de ese año, con un cóctel en Casa de Campo para el recibimiento de los invitados y culminó con una fiesta en la playa. Dos días después se llevó a cabo el ritual eclesiástico.

Meadow Walker, hija del actor Paul Walker

Meadow Walker, hija de la estrella de la película Rápido y Furioso, el fallecido Paul Walker, se casó en agosto del 2022, en la República Dominicana junto a sus más cercanos familiares y amigos.

Su novio, el actor Louis Thornton-Allan, estaba en su casa en Nueva York en ese momento. “Era el tiempo más largo que habíamos pasado separados desde que estuvimos juntos, y lo extrañaba mucho”, recuerda.

Entre los invitados estaba el afamado actor Vin Diesel “La pandemia afectó nuestros planes”, dijo Meadow a la revista Vogue. “La familia de Louis no pudo asistir. Muchos amigos cercanos a los que consideramos familiares tampoco pudieron asistir debido a restricciones de viaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/14/un-grupo-de-personas-en-una-playa-f96cb179.jpg

Otras bodas

En República Dominicana también se casaron dominicanos que han desarrollado sus carreras a nivel internacional, algunos de ellos son: Amelia vega, Miss Universo, 2023, quien se casó con el jugador de baloncesto de la NBA Al Horford; Francisca, presentadora del programa, quien se casó con el empresario italiano Francesco Zampogna o el salsero criollo José Alberto -El Canario-, quien se casó en 2015 en Punta Cana con su compañera Terely Leger.