María Celeste Arrarás arremete contra jurado de Miss Universo: "Pésima elección"

Si alguien conoce el intríngulis de Miss Universo es la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, quien arremetió contra el Miss Universo 2022, por la selección de Miss USA, R’Bonney Gabriel como la nueva sucesora de la belleza universal. Decimos esto, porque la también escritora fue parte del jurado seleccionador en dos ocasiones (en 2003, cuando coronaron a Amelia Vega de República Dominicana, y en 2006 cuando la corona la obtuvo la puertorriqueña Zuleyka Rivera).

Con este antecedente, a través de su cuenta de Instagram, la boricua emitió un comentario donde arremetió contra la selección de la actual ganadora de la corona.

Para María Celeste lo primero que se ha de valorar en un certamen de estas características es la belleza y, posteriormente, todo lo demás que tiene que ver con la forma de hablar, cultura, desenvoltura y demás.

Algo que, en sus propias palabras, no es precisamente lo que ha sucedido. "El concurso de Miss Universo es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo, a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes, pero había un puñado entre las 5 finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas.

"Entre las 3 finalistas, Republica Dominicana y Venezuela me parecían candidatas muy superiores a la ganadora. Había otras candidatas muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. No siempre tiene que ganar una de las nuestras, pero este año el bloque latino sí estaba muy fuerte. Con toda sinceridad y sin querer ser injusta, yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas", prosiguió la conductora.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/16/un-par-de-personas-de-pie-aa13d1d3.jpg Top 3 de Miss Universo. (FUENTE EXTERNA)

Quiso aclarar que, aunque no piensa que hubo fraude de ningún tipo, sí considera que las cosas no se hicieron como deberían. "No estoy insinuando de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o Republica Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores. La elección depende de la suma de los votos individuales y confidenciales de cada juez que este año estuvo compuesto en su mayoría por estadounidenses", concluyó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/16/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-82ebbec2.jpg

Como ella, otros famosos internacionales como el influencer, comediante y locutor puertorriqueño "Molusco", señaló que la corona era para la Miss República Dominicana, Andreína Martínez. "A República Dominicana le acaban de robar la corona y punto", escribió el también actor, generando opiniones a favor y en contra.

A República Dominicana le acaban de robar la corona y punto #MissUniverse2023 — Molusco (@Moluskein) January 15, 2023

La rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B también hizo público su enojo por la selección de la nueva reina.