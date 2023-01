Miss Puerto Rico se expresa tras declaraciones de su madre en contra de Miss Universo

Luego de las incendiarias declaraciones de la señora Olga Cariño, madre de la representante de Puerto Rico al Miss Universo, Ashley Ann Cariño, quien, pese a que su hija ingresó al exclusivo top 5 de la competencia, calificó de injusta la entrada de las candidatas de Venezuela y República Dominicana al top 3 y la victoria de la estadounidense.

La joven de 28 años habló para el periódico puertorriqueño "El Vocero", donde se distanció de las declaraciones de su madre sobre imputaciones de preferencia en el certamen internacional, entre otros temas.

“Lo bonito de participar en un certamen como Miss Universe es que tienes la oportunidad de compartir con todas las chicas y te das cuenta que hay una razón por cuál todas ellas ganaron en su país. Todas son capaces. Todas son dignas de una corona universal. Y tuve la oportunidad de compartir con ella (R’Bonney). Ella es una muchacha súper dulce. Se preparó de una forma increíble con todo lo que sucedió. Y sé que ella es súper merecedora de esa corona. Y estoy muy orgullosa y muy contenta de que fue ella”, dijo Ashley al medio boricua.

Al mismo tiempo, la reina afirmó que no presenció preferencia con ninguna candidata.

Cariño Barreto se mostró complacida con el resultado final, al entender que “todas las mujeres que estaban en la tarima podían ser coronadas”. A Gabriel la describió como “una chica espectacular y merecedora de la corona”.

La estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Central de la Florida, aspiraba convertirse en la primera reina en llegar al espacio.

Lo que dijo su madre

La progenitora de la representante boricua, catalogó de injusta la elección de R'Bonney Gabriel, de Estados Unidos, como la nueva Miss Universe.

“Cuando esta candidata ganó Miss USA hubo un escándalo que su corona había sido comprada, que hasta no viajó con las candidatas y la volaron aparte, lo cual no dudo que la tía antes mencionada (Anne Jakrajutatip, nueva dueña del certamen) tuvo que ver. Además, qué casualidad que su traje pegaba muy bien con la corona y su moño listo para no entorpecer”, publicó la madre de Miss Universe Puerto Rico.

De Miss República Dominicana, Andreína Martínez, que quedó segunda finalista, dijo que “no era para entrar en las Top 3?. Mientras de Venezuela dejó a entender que tenía a alguien dentro de la organización que la ayudó a avanzar hasta las tres finalistas.

Sigue firme con su denuncia

Aunque Cariño Barreto pidió más tiempo para hacer declaraciones formales en torno al impacto que causó su escrito, dijo al medio puertorriqueño "El Nuevo Día"que le ha sorprendido la reacción de su post en esa red social, que fue borrado tiempo después de su publicación.

“He recibido muchísimas llamadas y mensajes. Yo soy transparente y di mi opinión sin ninguna mala intención. Me ha sorprendido que la gente ha salido a atacar, pero voy a seguir con la verdad, porque esta no es la primera vez que nos pasa en un concurso de belleza. Está bueno ya”, dijo Cariño Barreto vía telefónica y sin querer abundar en las próximas medidas que tomará.

¿Continuará sus acusaciones? “Sí, hay una información que hay que sacar, pero tomaré mi tiempo para analizar y explicar cuando esté lista”, dijo la también empresaria boricua.