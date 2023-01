Pamela Sued: "He elegido quedarme con todo lo positivo de este traumático inicio de año"

Desde el pasado 3 de enero la vida de la comunicadora Pamela Sued dio un giro inesperado, cuando su padre, el comunicador y productor de televisión José Guillermo Sued, fue sometido a una cirugía en la columna luego de haber sufrido una caída en su casa de Jarabacoa.

La presentadora de televisión admitió que, tras este suceso, ha "flaqueado y sentido mucho miedo".

"Hace días que quiero escribirles y expresarles mi sentir entorno a este episodio que cambió mi vida y la de mi entorno familiar. Siempre me he considerado fuerte pero no les puedo negar que en estás últimas semanas he flaqueado, he sentido mucho miedo [como nunca antes]", escribió la comunicadora.

Sin embargo, a pesar de que calificó su inicio de año como "traumático", en su mensaje hizo hincapié en quedarse el lado positivo de los momentos más difíciles.

"Ese espíritu mío optimista impera y se impone y yo he elegido quedarme con todo lo positivo de este traumático inicio de año. Me quedo con el regocijo de ver a toda mi familia unida día tras día, me quedo con la fortaleza de mi papá y su buen ánimo para superar esto, me quedo con el inmenso amor y solidaridad de tantos a mi alrededor, me quedo con la Fe que crece y se fortalece minuto a minuto, me quedo con los momentos de oración, me quedo con la paz que siento al ver a Dios pendiente de cada detalle", escribió.

Sobre su padre, informó que "sigue estable, mejorando. Haciendo terapias". "Sé que muy pronto lo tendremos en casa", manifestó.

El pasado sábado 7 de enero, los familiares de José Guillermo Sued informaron sobre su salud al ser internado en Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica Unión Médica del Norte.

El ingreso del presentador al centro médico fue el martes 3 de enero después de sufrir un accidente en la terraza de su residencia en Jarabacoa.

"Lo trasladamos de emergencia a Santiago y fue diagnosticado con lesión medular, ese mismo día fue sometido a una cirugía para descomprimir su médula", comunicó en sus redes sociales su hija Pamela.

Los familiares explicaron que el destacado comunicador se resbaló y sufrió una caída que le afectó la médula espinal. Ya fue trasladado a una habitación normal.