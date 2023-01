Sacerdote de Peralvillo baja de tarima a Ala Jazá

El sacerdote Juan José Silva bajó de tarima al merenguero Ala Jazá por este proceder a cantar sin acatar las reglas que debía cumplir en las fiestas patronales del municipio Peralvillo, provincia Monte Plata.

Cuando el artista inició su presentación, el padre Juan José Silva subió a la tarima aclarando que esa fiesta la organizans la Iglesia católica y que había tratado de dialogar con el artista para explicarle las reglas que debía cumplir, pero este lo había ignorado varias veces.

“Yo soy el primero que quiere que ustedes disfruten estas fiestas… No es posible que hemos tenido cinco años aquí y hemos recibido artistas, se le da una acogida, se le da unas orientaciones y con el único artista que yo no he podido hacer eso es con este señor", expresó al subirse al escenario.

Continuó diciendo: "Y le estoy diciendo que soy el sacerdote que organiza este evento y él, que ahora no, que después, ¿y qué es eso?, si no habla conmigo aquí no se presenta, carajo... se lo he dicho de todas las formas, amablemente, al mánager”.

Tras esto el merenguero le dice "Dios te bendiga papi" y se baja del escenario y los músicos recogen sus equipos.

A lo que el religioso enfatizó que hasta el presidente de la República, Luis Abinader, le visita, y cuestiona, “¿cuál es el aceite, cuál es el cotice?”, al momento que uno de los acompañantes de Ala Jazá le dice improperios que inmediatamente fueron rechazado por todos los presentes.

"Nadie lo puede nadie, nadie se puede tirar una foto, nadie puede hacer nada", agregó.