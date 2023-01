Gerard Piqué acude a casa de Shakira para celebrar cumpleaños de su hijo Milan

A pesar de la tensa relación entre Gerard Piqué y Shakira luego de su separación, esto no ha sido impedimento para que su hijo mayor disfrutara de un cumpleaños por todo lo alto.

Milan cumplió 10 años este domingo y según reportan medios españoles, la colombiana le tenía preparada una fiesta por todo lo alto en la que no faltó detalle.

De acuerdo con el medio Lecturas, al pequeño le tocó estar con su padre este fin de semana, sin embargo, Piqué lo llevó a casa de su madre para celebrar su cumpleaños.

Según el programa de Televisión Española, "Plan de tarde", el deportista acudía a la casa de su ex pero su entrada no fue por ahí, sino por el parking de al lado, que no es otro que el de sus padres, vecinos de la artista.

Al hogar familiar llegaron regalos, cajas y personas que fueron hasta la puerta para cantarle feliz cumpleaños al primogénito de la cantante.