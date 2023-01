La reacción de Fausto Mata al ser sorprendido con una Mercedes Benz

El actor y comediante Fausto Mata fue agasajado por el presidente de Grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, con una ¡yipeta!

El conductor de "Boca de Piano es un show" recibió en la explanada del edificio del canal 5, 13 y 15, una yipeta Mercedes Benz color blanca de manos de la licenciada Josefina Adames "por su dedicación a lo largo de los años con la empresa".

"Mi jefe Juan Ramón Gomez Díaz me hace este regalo. Gracias primero a Dios y a la generosidad de una empresa como @telemicro_fanaticos , larga vida jefe, que papá Dios se lo multiplique en salud", escribió Mata junto al video emocionado.

Aunque la noticia fue tomada con mucha dicha por el actor de éxitos taquilleros como "Sanky Panky", muchos usuarios criticaron que el vehículo "no es nuevo de paquete", entre otras opiniones, a lo que Fausto respondió en otra publicación señalando la lealtad.

"El que no es puro pueden pasar 20 años y un día se te vira, el puro es LEAL".

El presidente de Grupo de Medios Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, premió con una jeepeta marca Mercedes Benz al comediante Fausto Mata, “Boca de Piano”. #Telemicro pic.twitter.com/UsKDQgcZHJ — Telemicro (@TelemicroHD) January 24, 2023

En un post compartido por Telemicro, indicaron que Juan Ramón Gómez Díaz agasajó a la estrella de “la casa de las oportunidades”, a través de Josefina Adames, quien resaltó los años que el también actor tiene formando parte de la familia Telemicro.

Mientras, Fausto Mata agradeció muy feliz, contando que el presidente de Grupo de Medios Telemicro supo su necesidad de un vehículo.

"Señores, yo buscando un vehículo, andando de dealer en dealer, yo quería un vehículo que me representara y me durara un tiempo, oh, y el hombre viene y se despacha regalándome esta Mercedes Benz. Gracias don por este detalle, gracias por tomarme en cuenta, me sorprendió, me siento hasta nervioso, no me esperaba esto", dijo emocionado montado en su nuevo vehículo.

Fausto reiteró estar eternamente agradecido y que la va a compartir con sus hijos y su familia. Saludó a "la familia Telemicro por haberme acogido como un hijo más".

"Te mereces eso y más Fausto. Eres tremendo ser humano. Recibe un fuerte abrazo de mi parte", le escribió el humorista Jochy Jochy.

Muchos usuarios le externaron sus felicitaciones.