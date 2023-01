Chiky Bombom revela la poderosa razón de quitarse todo su cabello hace unos años

La influencer y conductora de televisión dominicana Chiky Bombom siempre ha resaltado por su personalidad.

Con peluca, sin ella, con el cabello afro o la cabeza rapada, en todas las vertientes... la famosa se ha mostrado sin miedos.

Este viernes, Lisette Eduardo, su nombre de pila, volvió a quitarse la peluca y a mostrarse con la cabeza rapada durante la emisión del programa "Hoy Día de Telemundo" en el que trabaja.

Y reveló la poderosa razón de quitarse todo su cabello la primera vez hace unos años: una niña con cáncer.

Ella narró que se cortó su cabello a petición de una niña paciente de cáncer, quien se sentía fea cuando tuvo que raparse su pelo.

“Porque la que tiene la personalidad la tiene, la tiene y hace con ella lo que quiera”, dijo la exparticipante de “Top Chef VIP” de la cadena Telemundo.

"La primera vez que me rapé la cabeza fue por una niña con cáncer que me pidió una peluca porque ella decía que con su pelito así se sentía fea, y yo me rapé la cabeza y dije -con pelo o sin pelo te ves espectacular", recordó.

La influencer le llegó a regalar varias pelucas, pero la pequeña lamentablemente falleció poco tiempo después.

En el pasado "reality show" Top Chef, Bombom hizo lo mismo, mostrándose al natural.

Esta añadió que: “Las pelucas son como mis amigas. Es decir, usted ve, ustedes ven que cuando se ponen extensiones y cuando se quitan las extensiones se sienten desnudas… Me siento poderosa depende la peluca que me ponga”.

No fue un viernes muy positivo para Chiki Bombom debido a que denunció que delincuentes entraron a robar a su residencia en Miami en la madrugada de este viernes y se llevaron varias pertenencias y a su perrito, que ya logró recuperar.

"Familia necesito de su ayuda. Alguien en esta madrugada se metió a mi casa a robar y se llevó a mi perrito @diorbombom y otras pertenencias. Lo material no me importa pero mi perrito sí. Vivo en el área del Doral, por donde está el Downtown", escribió.

Minutos después, Chicky Bombom informó. «Por casualidades de la vida y bendición de Dios apareció @diorbombom. Mil gracias a todos. Les contaré todo. Si saben de alguna compañía que instale sistemas de cámaras y alarmas, por favor déjenme saber».