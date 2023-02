Portia de Rossi renueva sus votos matrimoniales con Ellen DeGeneres y Kriss Jenner oficia la ceremonia

Mientras celebraba su cumpleaños número 50 el 31 de enero, la actriz sorprendió a su esposa Ellen DeGeneres con una ceremonia de renovación de votos muy especial, que se produce 14 años después de que dijeron "Sí, acepto" por primera vez.

"Gracias @KrisJenner por oficiar y @BrandiCarlile por actuar", escribió Ellen en Instagram el 2 de febrero, "y a Portia por ser el mejor regalo para mí, incluso en tu cumpleaños".

En imágenes compartidas en YouTube, Brandi Carlile cantó una canción de amor, mientras que Kris Jenner rápidamente elogió a la pareja como "una pareja que continúa sorprendiéndome con lo lindos que son juntos".

Y cuando Portia agarró el micrófono, rápidamente agradeció a la presentadora de Ellen DeGeneres Show por todo su amor y apoyo. "Cuando estaba pensando en lo que haría que mi cumpleaños fuera realmente especial, además de estar con familiares y amigos, estaba recordándote que eres lo más importante en el mundo para mí", le dijo Portia a Ellen. "¿Qué mayor logro podría tener en mi vida que ser amado por alguien que es tan magnífico?".

Portia continuó expresando lo emocionada que estaba de comenzar un "nuevo capítulo" en un nuevo hogar que ya está lleno de recuerdos especiales. "Estamos en un nuevo viaje", escribió. "Esto es todo y finalmente nos estamos asentando y estamos plantando raíces".

Si bien Ellen parecía visiblemente sorprendida por el gesto reflexivo, no podía terminar la ceremonia sin decirle algunas palabras a su esposa. "Simplemente te adoro", compartió. "Te amo y no estaría en esta Tierra sin ti. Me salvas todos los días. Gracias por salvarme todos los días. Soy la afortunada".