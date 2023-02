En medio de rumores de infidelidad, Lili Estefan aclara qué pasa con el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola

Desde el pasado fin de semana, corren los rumores de que el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola está en crisis. Varios medios de comunicación de México y Estados Unidos se han hecho eco de la noticia, asegurando que la razón se debe a una supuesta infidelidad por parte del empresario musical.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al tema, lo que no es de extrañar, ya que a lo largo de su relación de más de 20 años han surgido varios rumores de rompimiento sin que ellos salgan a desmentirlos o confirmarlos. Ahora, quien ha querido aclarar lo que sucede con el matrimonio es Lili Estefan, amiga cercana de la pareja.

La presentadora de “El gordo y la flaca” aprovechó unos minutos del programa de farándula que conduce junto a Raúl de Molina para poner fin a las especulaciones. “Vemos la influencia de cómo son estos influencer, no voy a mencionar a la persona que crea todos estos chismes, pero estoy segura de que mucha gente lo sabe, porque no es el primero que le crean a Thalía…”, comentó.

Aunque no mencionó nombre, muchos asumen que Estefan se refiere a Magaly Medina, que desde hace años tiene el show “Magaly TV”. Ella fue quien aseguró que la pareja estaba separada luego de que Tommy le fuera infiel a Thalía con la modelo peruana Leslie Shaw, con quien la intérprete de “Amor a la mexicana” grabó “Estoy soltera” en el 2020.

“Le han dicho uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente se había llevado de una joyería en Los Ángeles, y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme”, continuó Estefan sobre los comentarios sin fundamento que han puesto a correr sobre su amiga.

Para que no quede duda de que no ha habido ninguna infidelidad, terminó diciendo: “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes, Raúl, porque no sé, no viene al caso”.

Lili Estefan y Thalía tienen muchos años de amistad. Se recuerda que la conductora es sobrina del empresario musical Emilio Estefan, quien es de los mejores amigos de Tommy Mottola. Desde que la cantante mexicana se casó en el año 2000 con Mottola, la relación entre ellas se ha vuelto muy cercana, por lo que Lili sintió la necesidad de salir en defensa del matrimonio.