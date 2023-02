Modelo Melissa Vallecilla explota contra Anuel por no reconocer a su supuesta hija

El cantante urbano puertorriqueño Anuel AA está en medio de un torbellino. No solo confirmó su separación de la exponente urbana dominicana Yailin la más Viral, con quien espera una hija, también está en una batalla legal con su exmánager Frabián Eli, y ahora se suma otro drama: la modelo que supuestamente tuvo una hija con él, quien insiste en que declare a la criatura.

Melissa Vallecilla, la colombiana que asegura que su bebé Gianella es hija de Anuel, reaccionó a recientes declaraciones del reguetonero, quien declaró que no tuvo una relación amorosa ni procreó una hija con la modelo.

"No tengo un cara*& que esconder. Si yo tengo una hija, yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro%@ para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata", afirmó Anuel en un live en sus redes sociales.

Vallecilla no se quedó callada. Tal y como recoge People en Español, esta le respondió en sus redes sociales. "¿Porqué no salís a hablar las porquerías que haz hecho y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? ¿Disque no supiste más de mí? ¿Que a mí me salió el tiro por la culata? Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de...", escribió junto a un emoji de caca.

"El que está quieto se deja quieto, y vos ya me tentaste la boca", le espetó.

. @Anuel_2bleA indicó que nunca tuvo una relación de pareja con Melissa Vallecilla, joven de Houston de raíces colombianas, pero aclara que como hombre de familia se hizo cargo de la responsabilidad.#MoluscoUrbanNews#ElMolupic.twitter.com/6dQnzwueOR — Molusco (@Moluskein) February 9, 2023

"Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija", añadió ella. "¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí sí quedas bien pisoteado! Ahí tienen al muy real. ¿No disque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías", prosiguió la modelo.

La respuesta de Melissa

¡ESTO PICA Y SE EXTIENDE



Melissa Vallecilla, la madre de la supuesta nueva hija de Anuel AA, reaccionó este jueves a las declaraciones del artista, quien negó tuviera una relación duradera con ella.



A través de las historias de Instagram, Melissa califica como «animal» pic.twitter.com/29zueGIMuv — Carlos Villanueva (@mocaxtrema) February 9, 2023

Los seguidores de Anuel siguen pendientes a sus redes sociales a ver si responde a estas impactantes declaraciones de Vallecilla.