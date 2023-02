¿Experimento social? El "comediante" que se hizo viral "por pedirle matrimonio a su amiga" en el metro

Jay Wander, quien se hace llamar "Jay, el comediante", el protagonista detrás del video que ya se ha hecho viral en República Dominicana, donde se le ve pedirle matrimonio a su amiga en el metro de Santo Domingo.

Sea un experimento para lograr pegarse (como opinan muchos), el autodenominado "el comediante del momento", ha logrado el millón de visualizaciones del video que ya ha sido publicado, incluso, por medios internacionales.

Real o no, fue en la plataforma TikTok donde se compartió el incómodo momento que vivió la mujer cuando iba en el metro con su "amigo", quien ya tenía todo planeado y comenzó a dar un discurso para todos los presentes, pero nadie imaginaba lo que haría.

El hombre sacó de la mochila una rosa y entonces todos comenzaron a gritar de emoción, pues parecía que sería una tierna declaración de amor. Aunque todo se tornó más formal cuando sacó un anillo de compromiso y se arrodilló para pedirle matrimonio a su amiga, quien no lo tomó nada bien.

Como se ve en el video, la joven intentó en repetidas ocasiones detenerlo, pero el hombre seguía hablando de lo que sentía por ella, pese a que se le veía bastante abochornada por lo que estaba pasando pues incluso intentó huir del sitio, pero los mismos pasajeros le impidieron bajar.

Este hecho alentó al hombre a continuar su declaración y fue cuando la mujer comenzó a llorar y a decir que no aceptaría, por lo que su pretendiente le comentó: "no me hagas esto delante de la gente" y los usuarios del transporte lo apoyaron.

Como reseña el medio internacional "Milenio", finalmente el hombre se rindió pues la mujer se veía bastante decidida y molesta con lo ocurrido, por lo cual no le quedó más remedio al joven que secarse las lágrimas y bajarse solo del metro luego de la negativa que recibió.

A continuación, el video; juzgue usted si es real o se trató de "un sonido".

