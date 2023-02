Jennifer Fungenzi celebra ya no llevar el apellido Cosculluela: "Soy una mujer bendecida"

Jennifer Fungenzi ya no lleva el apellido de su exesposo, el rapero Cosculluela. ( FUENTE EXTERNA )

"No puedo creerlo!!!!!! Dios mío, cuántas cosas buenas han pasado en el día de HOY, tu eres tan GRANDE MI DIOS!!!!!!! Gracias, gracias, oficialmente Jennifer Fungenzi. Gracias a todos esos ángeles que pones en mi camino, soy una mujer bendecida", con esas palabras rebosante de felicidad se expresó la modelo e influencer Jennifer Fungenzi.

Esto luego de que recibiera la aprobación de la red social Instagram para cambiar su nombre de usuario y eliminar el apellido Cosculluela como se lo había pedido su expareja, el exponente urbano José Fernando Cosculluela mediante un documento depositado en la corte.

Además de no llevarlo de manera legal. Antes era conocida como Jennifer Cosculluela, donde compartía muchos momentos familiares con el intérprete de "La boda" y sus hijos en común.

Fungenzi, que es dominicana, declaró en un video donde agradeció muchas veces a Dios que venía luchando desde hace 11 meses por cambiar su apellido, principalmente de las redes sociales verificadas y no lo lograba.

"Usted continúa usando a esta fecha el apellido Cosculluela como apellido legal en los medios de comunicación, ante terceros y las redes sociales (Instagram, Facebook, etc.), como si fuera parte de la familia Cosculluela cuando en realidad ya no es parte de la familia Cosculluela. Le informamos que los actos del uso del apellido 'Cosculluela' no son autorizados por nuestros representados y su uso equivalen a una falsa representación”, se lee en el documento firmado por el licenciado Jean Paul Vissepó Garriga, representante de Cosculluela el pasado mes de enero.

Acusado de Violencia doméstica

José Fernando Cosculluela Suárez “Cosculluela" fue acusado de violencia doméstica por Jennifer Fungenzi.

El pasado mes de diciembre, la exesposa del cantante puertorriqueño testificó ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en el proceso de vista preliminar en contra del artista y afirmó que este la agredió en su segundo embarazo, le fue infiel y le quemaba la ropa.

Fungenzi contó que desde el principio de su matrimonio en 2015 tenían problemas, entre los cuales incluían fuertes discusiones que fueron poco a poco evolucionando en agresiones físicas.

Vista preliminar

Este 21 de febrero se llevará a cabo la próxima vista preliminar. En la corte se presentaron mensajes de texto comprometedores que podrían demostrar el trato de este hacia su expareja.

Los mensajes presentados ocurrieron durante el mes de abril del año 2022 y hablan sobre dos incidentes distintos. El primero donde alegadamente el artista amenazó con un arma a la mascota de su expareja y el segundo cuando ocurrió el incidente donde se incendiaron los vehículos de Fungenzi en su residencia en Palmas del Mar en Humacao, Puerto Rico.

En los mensajes se muestra un tono amenazante por parte del exponente urbano con su expareja a quien también amenazó con “prender” el vehículo de esta.

Durante una vista anterior, el fiscal el Miguel A. Hornero Colón había indicado que el Ministerio Público tiene más de tres mil mensajes de texto como prueba en el caso.

El artista urbano enfrenta 13 cargos de maltrato bajo la ley 54 y dos cargos por violaciones a la ley de Armas relacionados con una denuncia por hechos que tienen que ver con su exesposa.

El reguetonero, conocido como "El Príncipe", fue arrestado el pasado 14 de octubre por las autoridades locales "en la modalidad de violencia doméstica".

La detención se produjo varias horas después de que la Policía reportara que dos lujosos vehículos de la exesposa de Cosculluela fueran quemados en una exclusiva urbanización en Humacao (este).

En sus más de 20 años de trayectoria, Cosculluela se ha posicionado entre los más grandes exponentes del género urbano a nivel mundial, colaborando con artistas de la talla de Daddy Yankee, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Farruko, J Balvin, Zion & Lennox, Arcángel, De La Ghetto, Wisin y Yandel, entre otros.