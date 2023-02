La respuesta del Intrant a "influencer" que aseguró que le otorgaron la licencia de conducir "por linda"

Luego de que, la influencer de origen español Noemí Ferré se volverá tendencia en redes sociales tras dar a conocer que le otorgaron su licencia de conducir por su belleza, y no por saber conducir, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), anunció que se tomó medidas para erradicar este y otros procesos de corrupción.

"Agradecemos a la influencer Noemí Farré de hacer pública la manera irregular de cómo obtuvo su licencia de conducir, y que la misma se encuentra vencida desde el 9 de marzo del 2022", se publicó en el perfil de Twitter de la institución.

En el mismo mensaje, la institución aseguró que ha realizado cambios en el proceso de emisión de licencia de conducir con la integración de los exámenes psicofísicos de conductores y la integración de los simuladores de manejo automatizado.

La entidad también desmintió que se le haya revocado la licencia a la joven. Intrant exhorta a la joven a pasar por la institución para realizar nuevamente el proceso.

"Exhortamos a la ciudadana que acuda a un Centro de Licencias para realizar un nuevo proceso", informó.

Farré, explicó en programa de YouTube que, cuando le tocó tomar el examen práctico no encendió las direccionales y que al momento de estacionarse de reversa. Ella se fue por otro lado y que aún así teniendo esas fallas a ella le dieron su licencia de conducir.

Sin embargo, aclaró que no usa su licencia.

"No me estoy burlando, estoy aclarando que nunca he usado mi licencia porque no conduzco (o sea que no he puesto a nadie en peligro)", aclaró.

