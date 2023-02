El origen detrás del curioso nombre elegido por Paris Hilton para su primer hijo

Fue este jueves cuando la socialité Paris Hilton ha hecho público el nombre de su primogénito, lo hizo en su podcast "This is Paris". En él, la mediática empresaria cuenta que ni siquiera su madre, Kathy Hilton, ni su hermana, Nicky Hilton Rothschild, conocían el nombre del bebé.

“Por ahora mantuvimos todo realmente en privado. Nadie lo supo literalmente hasta que cumplió más de una semana. Siento que mi vida ha sido demasiado pública y nunca he tenido nada que sea solo mío”, comienza diciendo. “Si le dices a una persona, entonces ellos le dicen a alguien, y luego, de repente, está en TMZ o en Page Six. Así que Carter y yo hicimos un pacto de que no le diríamos a nadie”, añade.

Tras este breve discurso, Paris Hilton confesó el nombre de su pequeño: Phoenix Barron Hilton Reum . “El primero es un nombre muy especial para mí. Creo que tiene poder y significa "esperanza", "renacer" y "transformación".

Phoenix no es solo el nombre de una gran ciudad, también es el pájaro que renace de sus cenizas para volar de nuevo”, explica en "This is Paris". “Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el éxito van juntos, van y vienen a lo largo de nuestras vidas; y que esto debería darle grandes esperanzas para el futuro”, sigue diciendo.

En cuanto al segundo nombre, Barron, la empresaria se ha fijado en su abuelo, el gran fundador del imperio Hilton: “Siempre fue mi mentor y le admiraba muchísimo. Estábamos muy unidos y le echo de menos cada día. Así que, quise hacerle un homenaje dándole su nombre a mi primer hijo”.

La socialité confiesa que se trata de un nombre que escogió “hace diez años”. “Si era una niña la iba a llamar London, una de mis ciudades favoritas. Me encanta. Es bonito y suena bien: Paris y London”, concluye.

Hilton vio cumplido uno de sus grandes sueños el pasado 25 de enero cuando se convirtió en madre primeriza junto a su pareja, Carter Reum. La multimillonaria y el economista comunicaron la feliz noticia a través de las redes sociales donde presentaron al pequeño de la familia que llegó al mundo mediante un vientre de alquiler. “Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras”, publicaron en ese momento en Instagram.