¡Se enamoró! Karol G confiesa que hay alguien en su vida

La cantante colombiana Karol G disfruta de la aceptación de su nuevo álbum "Mañana será bonito"con importantes colaboraciones como "TQG" con Shakira y "Por si volvemos" junto a Romeo Santos.

La artista también vive un momento personal muy bonito, tal cual su nuevo disco, y es que está enamorada de nuevo luego de su ruptura con Anuel AA en abril de 2021.

"Estoy amando de nuevo", señaló en una entrevista con el reconocido crítico John Pareles para el New York Times.

"Yo pensaba que no me iba a volver a enamorar. (Que) no voy a intentar construir mi vida personal con nadie", comentó la cantautora de 32 años.

Y agregó: "Pero la vida me acaba de traer alguien que me está haciendo sentir realmente feliz de nuevo así, que he querido compartir momentos con alguien nuevamente".

Aunque no mencionó nombre, se cree que esta persona especial es el cantante urbano colombiano Feid. Ellos han manifestado admirarse mutuamente; han grabado juntos y han compartido escenario, además de seguirse y comentarse en las redes sociales.

Medios internacionales reseñaron hace unos meses a una mujer que estaba disfrutando del concierto de Feid detrás del escenario. Aunque tenía gafas, mascarilla y abrigo, se parecía a "La Bichota".

La supuesta pareja no ha confirmado ni desmentido los rumores.

En una de las publicaciones de Karol G en la sección de ´Historias´, reveló que su canción favorita de su nuevo álbum es ´Tus Gafitas´, cuya carátula tiene unos lentes de sol verdes que suele usar mucho el intérprete de "Ferxxo 100" y "Normal".

Se tomará una pausa de los escenarios

La intérprete de "Cairo" y "Provenza" se tomará este año una pausa de los conciertos y la agenda de trabajo para dedicarse a estudiar música.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break de los escenarios para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos. Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí”, reveló al periodista mexicano Jessie Cervantes para el medio EXA.

No obstante, terminará de agotar los compromisos pendientes.

En tanto que su canción con Shakira, donde ambas hacen referencias a sus exparejas, suma actualmente 109 millones de vistas en solo cuatro días y es número 1 en tendencias de música.