Round 2: Alexandra le responde a Dalisa Alegría: "¡Qué perdida estás en este cuento!"

La modelo Alexandra Hatcu ha continuado la pelea mediática luego de su entrevista del lunes con Santiago Matías donde reveló detalles de la ruptura con su exesposo y padre de su hija, Mozart la Para y el alegado comportamiento de la actriz Dalisa Alegría en ese período.

La "influencer" la acusó de faltarle el respeto al inicio de su relación con Mozart La Para, y señalar que debería pedirle perdón para dejar los conflictos atrás.

La actriz y comunicadora no se quedó callada y le respondió que "ya está bueno". "Ni te voy a permitir que sigas queriendo manchar mi nombre, mi apellido, mi dignidad, mi familia, ya no más", señaló Dalisa. También la invitó a "a pasar la página".

Pero esta noche del martes Alexandra arrancó el round 2, como le han denominado algunos usuarios de las redes sociales, respondiéndole punto por punto lo señalado por Dalisa (como si fuera una tiradera) en un "en vivo" en la misma plataforma donde inició la controversia.

"Quien tiene que pasar página es tu marido (Mozart la Para), que no fue una ni dos veces que me pidió durante estos cuatro años volver con él", comenzó contestando la autodenominada "MVP".

Continuó: "Que perdida estás en este cuento, la que no sabe mantener una relación a base de amor y comprensión eres tú porque después de cuatro años por ti es que estamos aquí".

Esta parte porque Dalisa le dijo en su video que su matrimonio con Mozart acabó porque ella no había sabido mantener una relación.

También expresó que "la única que está manchando su apellido y dignidad eres tú, que destruiste tres familias, primero la de tu exmarido (Manuel Álvarez)..., segundo mi familia y la tuya también...".

A estas declaraciones, la actriz respondió en su historia de Instagram con un emoji de risa.

Hasta el momento, Mozart no ha dicho nada.

A continuación, la declaración completa de Alexandra.

En la entrevista con Santiago Matías desde el nuevo apartamento de la europea que aseguran le costó 2 millones de dólares, sostuvo: “Yo siempre he dicho que si el tuviera otra pareja o 20 parejas más yo no tendría ningún problema, serían mis mejores amigas, ahora quizás si me pide perdón por lo que hizo lo pudiera considerar, pero me faltaron mucho el respeto y se burlaron demasiado, me trataron de hacer mucho daño”.

Dijo que la postura de Dalisa, a quien no mencionó por su nombre, no fue la más adecuada en el momento en que se separó del artista.

“Me irrespetó. Cuando él y yo nos separamos el comportamiento de esa persona era como que ella era la esposa y yo la amante”, expresó la rumana.

En tanto que la actual pareja del intérprete de "Sin placa" fue directa en su comentario.

"En mi vida no había conocida a una mujer que quiera destruir tanto a un hombre como tú. Ni siquiera teniendo en cuenta que tienen una hija en común y por mi parte, dónde quiera que vayas y quieras dar tus entrevistas...ni siquiera te refieras a mí. Ya está bueno...ni te voy a permitir que sigas queriendo manchar mi nombre, mi apellido, mi dignidad, mi familia, ya no más", expresó la actriz de "Lotoman" y "La isla rota" en sus historias de Instagram la madrugada de este martes.

“¿Perdón de qué?”, cuestionó Dalisa a través de varias historias publicadas en su Instagram. “Más bien, deberías de pedirte perdón tú… por no saber mantener tu relación a base de amor, de comprensión, de atención y no vivir de la falacia ni de las mentiras”.

En los videos, Dalisa reveló que su esposo sí puso en conocimiento a Alexandra sobre su nueva pareja (que era ella) y que también la rumana tenía otra persona a la que identificó como Elian Rodríguez, hombre con la que la han vinculado en varias ocasiones. Una de ellas cuando hace un mes salieron agarrados de manos de un concierto.

En efecto no hay una relación cordial entre ambas y este miércoles uno de marzo se reconfirmó.