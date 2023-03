Julián Gil y su súplica a Marjorie de Sousa: "Te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo"

Matías Gregorio, el hijo que Julián Gil , cumplió seis años. En todo ese tiempo, el actor no ha podido convivir con el niño pese a tener que pagar una gran suma de dinero como manutención. De hecho, la custodia total del pequeño fue designada a su madre. Ante ello, y como reseña People en español, el protagonista de la película Jesús de Nazareth, súplica a la famosa que le permita convivir con el nene, ya que está en sus manos la decisión de dejarle verlo.

"Lo único que voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones, te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo", mencionó Gil en el programa estadounidense de televisión Siéntese quién pueda (Univision) . Creo que Matías me merece, no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá. He dicho".

Esta declaración inició luego de que el famoso, quien encabeza dicha emisión, presentara una nota de la protagonista de la telenovela Un poquito tuyo diciendo que no hablaba de Matías y su padre porque es una dama. "Es un tema bastante complicado. Le agradezco al productor y al programa pedirme poder sacar esta nota, porque me lo pidió si estaba de acuerdo; abiertamente dije que sí", reveló. "Porque como dije en la presentación, por respeto a mis panelistas, a mis compañeros y al público, y a mi hijo hay que hacerlo. Sería muy fácil decir 'no quiero hacerlo porque este es mi programa y no quiero".

El actor aseguró que esta situación es muy complicada para él. "Es una mezcla de sentimientos. Llevo meses escuchando [por parte de Marjorie de Sousa] 'soy una dama y no quiero hablar de esto'", advirtió.

"Creo que se le está faltando el respeto al niño, sobre todas las cosas; a mí como papá, al público y a la gente que, de alguna manera, la apoyó a ella", continuó. "Me pregunto, si Maty le pregunta '¿cómo está papá?'; '¿Quién es mi papá?'; ¿Qué hace mi papá?'; 'Quiero conocer a papá', ¿Qué le dices al niño? 'Soy una dama y no puedo hablar'".