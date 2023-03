Zabdiel de Jesús de la banda CNCO revela no es el padre biológico de hija que creía suya

El integrante de la agrupación CNCO, Zabdiel de Jesús, reveló que no es el padre de quien creía era su hija. ( FUENTE EXTERNA )

El artista puertorriqueño Zabdiel de Jesús, integrante de la agrupación CNCO, reveló este jueves, a través de sus redes sociales, que no es el padre de quien creía era su hija tras haber anunciado el nacimiento de la niña en noviembre de 2022.

“Como todo mundo sabe, yo hace par de meses atrás hice el anuncio de que soy papá de una baby, pues resulta que hace unos... no sé cuánto tiempo, pero hace un ratito, me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña”, expresó en un video.

Y añadió: “En verdad fue algo que me disfruté muchísimo, mientras lo que duró, como que me la gocé. Obviamente, estaba como con muchas cosas, como que muchos pensamientos, pero dentro de toda la loquera, en verdad, me la gocé muchísimo. Y nada, es un capítulo que ahora estoy como dejando atrás en mi vida”.

Aunque no aclaró si continúa su relación con la también cantante y madre de la bebé, Talitha Ghetti, ella por su lado dejó entrever una posible separación al agradecerle a Zabdiel y a su familia “por lo que hicieron para mí y mi angelito de Luz”.

Talitha explicó que la confusión no se debe a una infidelidad, sino que “antes de conocerlo a él yo estaba saliendo con otro muchacho de Puerto Rico y cuando nos enteramos que yo estaba embarazada siempre supimos que había una mínima posibilidad de que no era de él, por eso después del nacimiento decidimos hacer un test... igualmente fue, pero los planes de Dios son inexplicables a veces…”.