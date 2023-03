Anuel AA toma la frase de Shakira: "Los hombres no lloran, los hombres facturan"

El cantante urbano puertorriqueño Anuel AA se mantiene ocupando titulares de la farándula por diversas situaciones, entre ellas la separación de la urbana Yailin la más viral, con quien espera a su hija Cattleya.

Además de la nueva canción "TQG" de Shakira y su ex Karol G, donde "La Bichota" le tira indirectas.

Es por eso que el intérprete de "China" decidió que va a aprovechar la controversia para "facturar", tal cual la frase de Shakira en la sesión 53 con el productor argentino Bizarrap "Las mujeres no lloran, las mujeres facturas", que Anuel tomó para el lado masculino.

"Los hombres no lloran, los hombres facturan", escribió el reguetonero desde un estudio de grabación con la etiqueta de su nueva canción "Más rica que ayer" y la próxima que lanzará que se titula "Rompecorazones".

El post logró más de un millón 884 mil me gusta y poco más de 36,461 comentarios.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Revivió el hombre", "El único que no va a facturar es Piqué", "Hubiera facturado más si en vez de Maluma hubiera salido Piqué", "Con tres hijos de diferentes mujeres no creo que Karol te tire un DM".

Y es que el intérprete de "Hipócrita" se puso "para la vuelta" tomando de parámetro a Shakira y Karol G que les han dedicado 'puyas' a sus exparejas.

Su nueva canción "Más rica que ayer" con claras referencias a "La Bichota", así lo han asegurado los fanáticos.

El reguetón, estrenado el pasado jueves bajo la producción de Mambo Kingz y DJ Luian, está cargado de indirectas hacia una relación que acabó por inmadurez del hombre y también deja entrever que "pide cacao", como se dice en buen dominicano, para retornar la relación.

¿La canción fue para Karol G? Algunos versos podrían dar a entender que sí, tomando en cuenta que el noviazgo con la colombiana fue el más mediático y fue lella que confirmó la ruptura en 2021.

"Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él", dice en otro verso de Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del cantante.

En otra parte, la canción dice: "Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tu y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Yo tengo tu contacto pero si tu quiere sigo siendo el nene y me escribe, tirame al DM que pa estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué".

TQG ocupa el Top 50 Global de Spotify, algo que ha alegrado a las artistas.