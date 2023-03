La Materialista pide perdón por comentario que hizo de la hija de Natti Natasha

La cantante urbana dominicana La Materialista pidió perdón por el comentario realizado en el reality show "La casa de los famosos 3", en el cual se refirió sobre la hija de la reguetonera criolla Natti Natasha y el productor Raphy Pina como “muy cacona”.

“Tuve unos días difíciles. En cual me llené de incertidumbre y solo me pregunto si vale o no la pena él sacrificio. En ocasiones no pensamos aquí dentro. Cometemos errores humanos que ni imaginamos como fuera se ve. Siento que quiero hacerlo bien y solo pido perdón si afectó a alguien", indica el comunicado en sus redes sociales.

Agregó en el post difundido por su equipo de trabajo que "cómo todos tengo mis días en alta y en baja. Solo pedir perdón a Dios por no agradecerle por tantas bendiciones y seguimos firme luchando y con fe! #materialistafamily gracias por su apoyo. Seguro vendrán días mejores y todo al tiempo de Dios. Cuento con ustedes!”.

Finalizó con gracias a "José Rodríguez, Raúl García por no abandonarme @telemundorealities".

La polémica

Durante la conversación con otros integrantes del programa de Telemundo sacaron a relucir el nombre de la infante. En principio la intérprete de "Las chapas que vibran" dijo que no le gusta el nombre Living en referencia a como nombraron a la bebé de Natti que es Vida, nacida en mayo del 2021.

Mientras compartía con Aylin Mujica, Samira Jalil y Osmel Sousa, la urbana dijo "Va a ser bonita cuando sea grande" y Samira comentó "¿Por qué, ahora no lo es?" a lo que La Materialista agregó "No tanto, muy cacona".

Estas palabras han traído el rechazo de las redes sociales y han pedido que sea eliminada de "La casa de lo famosos".

Hasta el momento, ni Natti Natasha, Raphy Pina o sus familiares se han pronunciado al respecto.

Ella también se ha puesto de frente con otros participantes, entre ellos Aylín Mujica y la han tildado de "altanera". Además de hacer críticas a los actores mexicanos Paty Navidad y Pepe Gámez.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/08/una-mujer-al-lado-de-un-celular-con-texto-e-imagen-1ee8d22e.jpg La Materialista pide perdón en sus redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

Entrada al reality

En enero, su entrada al show tuvo opiniones divididas, pues muy a su estilo, la exponente entró al espacio ataviada con un revelador vestido que dejaba al descubierto sus atributos y moviendo su cuerpo al ritmo de su peculiar canción "las chapas que vibran".

Su entrada no pasó desapercibida entre los seguidores del programa que no la bajaron de "vulgar", "chusma" y hasta de "teibolera".

Pero también ha tenido buenas noticias ya que en el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, en el programa en vivo su pareja, Eury Matos, fue a "La casa de los famosos 3" y le propuso matrimonio.

Yameiry Infante Honoret, nombre real de la artista, se mostró emocionada y con lágrimas cuando vio al también mánager de El Alfa llegar con un ramo de rosas, sin saber que la mayor sorpresa vendría después.

“Te amo. Sí acepto, gracias Dios mío”, dijo la intérprete de "Las chapas que vibran" besando a su amado de forma apasionada.

"Solo le pido a Dios que bendiga nuestro amor", expresó La Materialista.