Padre del hijo de Chiky Bombom cumple condena de 20 años de cárcel

La influencer y presentadora dominicana Chiky Bombom hizo otra fuerte revelación de su dura historia de vida que concierne al padre de su hijo.

Bombom confesó que hace 12 años su esposo fue condenado a 20 años de prisión, por lo que no ha estado físicamente en la vida de su hijo Cartier de igual edad. Asimismo, comentó que sigue casada con él.

La copresentadora del programa "Hoy Día" de Telemundo habló en el podcast "Lo que no se habla" de la conductora Giselle Blondet y la psicóloga Janis Santaella.

Lisette Eduardo, nombre de la influencer, expresó que ha "sufrido muchísimo". Tal y como recoge People en Español, uno de los episodios más difíciles llegó al poco tiempo de dar a luz a su primogénito, que es hoy un adolescente.

"Yo prácticamente tenía una vida perfecta, sin dinero, pero perfecta. Una mujer joven, llena de salud, con toda una vida por delante, con un esposo maravilloso y después quedo embarazada, tengo un bebé y la vida me cambió en tres días. Mi esposo cayó en prisión, le dieron 20 años. Yo caigo en una depresión bastante grande [y] el mundo se me vino encima", contó.

Bombom, quien cuenta con tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, siguió relatando esa etapa triste: "A los cinco años yo le cuento a mi hijo dónde está su papá, no sé si hice lo correcto, pero había que decírselo porque el niño hacía muchas preguntas".

"Para mí es el mejor hombre del mundo aún estando en prisión, es el mejor papá del mundo, siempre ha estado involucrado en la vida de nosotros", en referencia a que está pendiente de sus vidas.

Dijo que es su mejor amigo y confidente: "Es la persona donde yo corro cuando me siento vulnerable, cuando me siento que la depresión está tocando a mi puerta, es la persona que me entiende", se sinceró el ahora talento de Telemundo.

Aunque ha tenido otras relaciones desde que su esposo está en la cárcel, Chiky confesó que aún no se han divorciado.

"Todavía estoy casada, tengo 18 años casada", reveló. "Él me dijo 'mi amor haz tu vida que tú estás joven, simplemente cuídate y protege a mi hijo'. Pero tenemos una relación increíble, yo creo que si él estuviera fuera yo no sé si tuviéramos esa relación", subrayó.

Entre otras fuertes revelaciones narró que viviendo en Nueva York y tras su esposo ir a prisión (no reveló el motivo) se vio sin dinero, sin comida ni trabajo y pensó en el suicidio.

No tenía a su madre al lado, ya que estaba en República Dominicana y se sentía sola. "Viví seis años con una madrastra y sufrí mucho", agrega.