Ben Affleck explica el momento viral en los Grammy donde lució aburrido

El actor Ben Affleck ha sido objeto de memes y chistes en sus últimas apariciones públicas con su esposa, la cantante y actriz Jennifer López.

Y es que mientras la "Diva del Bronx" luce con energía y animada, Ben se muestra aburrido o quizás incómodo por estar durante varias horas en los eventos en los que abundan reporteros, decenas de fotógrafos como las premiaciones, donde las cámaras no le pierden pie ni pisada.

En los Grammy americanos celebrados en febrero de 2023, el ganador del Oscar quería pasar desapercibido, pero no solo no lo logró sino que su figura fue viral por sus gestos e incluso su esposa le llamó la atención.

Recientemente en una entrevista con The Hollywood Reporter, de la que es portada, el actor habló de eso y dijo que la pasó "bien" mientras estaba sentado junto a JLo.

No obstante, así no lo percibieron las personas en la televisión y redes sociales, siendo de nuevo, objeto de memes.

¿Qué pasó?

Según recoge Fox News, el actor de "Batman" admitió que trató de evitar estar frente a la cámara para una interacción con el presentador Trevor Noah, pero eso fue lo que terminó llamando la atención de la gente.

"Vi [a Noah] y pensé, 'Oh, Dios'", dijo Affleck.

"Nos estaban encuadrando en esta toma, pero no sabía que estaban filmando. Me incliné hacia ella [Jennifer López] y dije: 'Tan pronto comiencen a rodar, me alejaré de ti y dejarte sentada junto a Trevor'. Ella dice: 'Será mejor que no te vayas'. Eso es una cosa de marido y mujer".

Ese momento se volvió viral después de que el presentador de los Grammy se sentara junto a López, fingiendo estar hablando por teléfono con su madre después de la controvertida actuación de Sam Smith.

Se vio a López dándole palmaditas en el pecho a Affleck después de haber estado susurrando entre ellos.

Muchos lo tomaron como que la superestrella estaba regañando a Affleck de alguna manera, pero aparentemente no fue nada por el estilo, según Affleck.

La estrella de "Gone Girl" sí confesó no conocer todos los actos durante la ceremonia y que, en muchos sentidos para él, fue "el evento de trabajo de su esposa".

Affleck también discrepó con las críticas de que estaba borracho, especialmente porque había hablado sobre su alcoholismo en el pasado.

"Fui a eventos y me cabreé. Fui y me aburrí. Fui a entregas de premios y estuve borracho, un montón. Nadie dijo una vez que estaba borracho. [Pero en los Grammy 2023], ellos decían, 'Está borracho'. Y pensé, eso es interesante. Eso plantea otra cosa sobre si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión, pero todavía hay un estigma tremendo, que a menudo es bastante inhibidor”, dijo.

"Creo que desincentiva a las personas a mejorar sus vidas", dijo.

La estrella de "Armageddon" reiteró que ha estado sobrio desde 2020.

¿Qué le dijo JLo?

De acuerdo con medios como Daily Mail, supuestamente la artista le dijo "Para". Y agrega: "Tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado" A lo que, el periódico estadounidense asegura, Affleck responde: "Podría".

La cámara captó ese incómodo momento entre la pareja, que conscientes de que estaban siendo grabados dieron por finalizada su charla como si allí no hubiera pasado nada, la cantante mirando hacia otro lado y Ben recolocándose el traje.