Las reacciones de Francisca, Lili Estefan y Raúl de Molina al anuncio de Clarissa Molina del fin de su noviazgo

Para Lili Estefan y Raúl de Molina, compañeros de trabajo de la presentadora de televisión Clarissa Molina, fue una sorpresa el comunicado que envió el martes a través de las redes sociales la también modelo y actriz, donde anunció el fin de su relación con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, mánager de Ozuna.

Fue en el programa El gordo y la flaca, donde la conductora reveló emocionada que tenía planes de boda tras dos años de noviazgo.

Lili y Raúl comentaron este miércoles la noticia en el programa, asegurando que la dominicana no les había dicho nada al respecto.

Lili dio a conocer que se enteraron del comunicado "en medio de un vuelo" a su regreso a Miami del Upfront de Univision en Nueva York en el que también participó Clarissa.

"Esto me sorprendió a mí también porque Clarissa no había dicho absolutamente nada de esto", aseveró el conductor cubano. "Vicente, que lo conocí junto a Clarissa en varias ocasiones y me caía muy bien, me da pena que haya terminado esto, pero Clarissa aparentemente dice que esto es oficial que terminaron. Le deseo todo lo mejor a Vicente, a Clarissa. Estaba sorprendido te vuelvo a decir que no me dijo nada en Nueva York ni te lo dijo a ti tampoco".

"No lo comunicó con nadie, como debe de ser yo creo Rauli", continuó hablando la presentadora cubana. "Clarissa es una niña buena, íntegra, con tantos valores, me imagino que tomó la decisión en un momento en que no sabemos verdaderamente lo que está pasando".

Tanto Lili como Raúl externaron sus mejores deseos para la conductora en estos difíciles momentos. "Te queremos mucho Clarissa. Sé lo difícil que debe haber sido", expresó Raúl.

El mensaje de Francisca

La ruptura de la criolla también fue comentado en el programa de las mañanas de Univision, donde trabaja su compatriota Francisca. En el show matutino, tanto ella, como el resto de los integrantes le externaron los mejores deseos a la joven.

"Familia de Despierta América les queremos contar y ayer nosotros nos enteramos a través de su cuenta de Instagram... Clarissa Molina, presentadora de El gordo y la flaca, pone fin a los rumores de separación con su prometido Vicente Saavedra. Tristemente ella confirmó que su relación terminó a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales", comenzó informando Raúl González.

"Hasta el momento no ha revelado los motivos de su ruptura, pero recordemos que Vicente Saavedra, mánager de Ozuna, está en un proceso legal de investigación", agregó Jomari Goyso.

Francisca no dudó en enviarle un mensaje a su excompañera de Nuestra Belleza Latina. "Clari te mandamos un beso, te queremos muchísimo y además, que nunca se te olvide que Dios siempre nos pone donde debemos estar y que pues si esto ha pasado es porque es lo mejor para los dos, así que un beso", compartió la presentadora. "Te queremos y te abrazamos".