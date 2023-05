Piqué estaría "en shock" tras debut de sus hijos en tema "Acróstico" de Shakira

La cantante Shakira lanzó a propósito del Día de las Madres la canción "Acróstico", que fue dedicada a sus hijos Milan y Sasha.

Los retoños de la estrella colombiana sacaron su lado artístico al formar parte de la canción y el video.

El mayor, Milan, de 10 años, toca el piano y canta, mientras que el pequeño Sasha, de 8, entona varios versos, demostrando cada uno su talento por el arte.

"Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", escribió la orgullosa madre.

Pero al parecer esto no le sentó nada bien al exfutbolista Gerard Piqué, dado que los niños alegadamente aparecieron en este material comercial sin su autorización.

Según apunta la periodista Lorena Vázquez, del pódcast Mamarazzis, el exjugador del Barcelona no sabía nada del ´debut artístico´ de sus hijos en el tema Acróstico, que suma más de 44 millones de reproducciones en YouTube.

Fuentes cercanas al catalán aseguran que la colombiana no le habría pedido permiso para exponer a los pequeños de esta manera y ni siquiera le habría comunicado sus intenciones, recoge el medio español La Vanguardia.

Esto ha causado un "enorme malestar en Piqué", al que ni siquiera los niños le habían contado nada durante los días que han pasado en Miami juntos recientemente, a pesar de que el videoclip se había grabado en su casa de Barcelona antes de su marcha.

Según El programa de Ana Rosa, el exfutbolista ha quedado "en shock".

Refieren las fuentes que Gerard cree que Shakira ha usado emocionalmente a sus hijos, pues el videoclip representa su mudanza del que fue su hogar familiar en España.

Supuestamente el padre de los niños se habría puesto en contacto con su abogado, Ramón Tamborero.

No obstante, el defensor del empresario, admitió desconocer al medio Europa Press si el exjugador no sabía de la nueva canción y la aparición en el video. También dijo que no está autorizado a dar esos detalles por lo que muchos estiman que, por lo menos, la conversación entre el abogado y Piqué se ha dado.

El futbolista accedió a que la cantante se mudara con los niños a Miami porque no quería una guerra con Shakira y buscaba proteger la intimidad de sus pequeños.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/20/shakira-pique-y-milan-hijos-acrostico-1cb4111f.jpg Shakira y sus hijos durante el videoclip. (FUENTE EXTERNA)