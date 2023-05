¡Oficial! La Materialista entra a la lista de los "50 más bellos" de People en Español

La cantante dominicana Yameyry Infante, mejor conocida como La Materialista, es la ganadora de "Elige a tu Bello 2023" de la revista People en Español, logrando su pase a la codiciada lista de "Los 50 más bellos".

La intérprete de "Las chapas que vibran" obtuvo un total de 39,642 votos.

La urbana criolla fue nominada en Elige a tu Bello 2023 en el grupo de tres mujeres y los tres hombres famosos. Con La Materialista estuvo nominada la cantante argentina Nicki Nicole y la cantante venezolana Elena Rose.

De los hombres, nominaron al actor de la serie Juego de mentiras (Telemundo) y exconcursante de La casa de los famosos, Pepe Gámez. El actor obtuvo un total de 128, 076 votos, ganando la competencia. En el renglón compitieron el cantante español Héctor Pérez y el trapero puertorriqueño Lyanno.

"La verdad es un sueño cumplido ya que he visto ediciones anteriores y sí que me hacía mucha ilusión y sobre todo siendo el público que así me considere", dice la cantante. "La belleza para mí es sentirse cómodo en su propia piel, o sea, sentirse bien con uno mismo. ¡Y pizca de actitud y gracia!", dijo.

Ella mostró su felicidad con un video en su cuenta de Instagram y escribió: "Graciassssss Mi Materialista Family por su apoyo y cariño gracias a ustedes soy Ganadora de "Los 50 más bellos " de @peopleenespanol los amodoroooo. Papi @eurymatos ".

La cantante anunció que pronto lanzará su nuevo tema "Tú eres" y planea su boda con Eury Matos.

"Mis proyectos de este 2023 en lo personal son casarme y poder encargar a la cigüeña, compartir más tiempo de calidad con mi familia y la de mi futuro esposo", reveló.

Su paso por el reality show de Telemundo fue una gran enseñanza. "En La casa de los famosos aprendí a conocerme más, a identificar mis virtudes y mis defectos", abundó sobre "La casa de los famosos 3", quedando como cuarta finalista.

"Es fácil decir 'soy buena persona' mientras convives solo con los tuyos, pero seguir siéndolo, tener empatía, ser compasivo y tolerante con personas que no son nada tuyo, fue una prueba para conocerme. Y la mujer que conocí ahí dentro fue a Yameyry, esa sin poses, sin miedo a mostrarse tal y como es", expresó en entrevista con People en Español.

Se espera que la revista anuncie a los nuevos nominados para Elige a tu Bello.

En esta codiciada lista han estado famosos dominicanos y de origen como Romeo Santos, Prince Royce, Amara la Negra, Clarissa Molina, Francisca Lachapel, Juani Féliz, Natti Natasha, Yailin la más viral y Lourdes Stephen.