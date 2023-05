Dotol Nastra habla del caso de su hijo: "Permítanme ser padre, permitan que eso me duela"

Para el Dotol Nastra aferrarse en Dios ha sido la única manera de mantenerse en pie ante la situación que está viviendo con el caso de su hijo "El dotolcito", a quien se le acusa de ser parte de un grupo de jóvenes que, supuestamente, habría atracado y provocado la muerte del joven estudiante Joshua Omar Fernández.

"Yo les doy las gracias a todas las personas de corazón que me han escrito dándome buenas vibras y que me han dicho que han orado por mí, pero yo les pido que, así como han orado por mí, oren por la familia de Joshua Omar Fernández, porque, a pesar de que mi familia tiene un dolor, el dolor de esa familia es peor, porque tienen una pérdida", expresó durante una transmisión en su canal de YouTube.

Agregó: Hay que orar por ellos, para que Dios les dé fuerza, para ellos seguir adelante, porque esa es una pérdida irreparable. Le mando un abrazo de verdad a esa familia".

Aseguró que estaba decidido a renunciar del programa con el que colabora, pero que recapacitó por el apoyo que sintió de gente del medio. "Yo levanté la cabeza porque yo no les fallé a ustedes, no le fallé a mi familia, yo no me fallé a mí mismo... yo prefiero morirme antes de fallarle a mi familia", aclaró.

"Yo siento que lo que a mí me está pasando, mañana va a servir como una experiencia de vida, y yo pueda dar un aliento de vida a alguien que está pasando por esto" Dotol Nastra Sobre caso de su hijo "El dotolcito" “

Añadiendo que este ha sido un año muy bueno para él por el apoyo de las marcas que "confían en mí", resaltó el mensaje que envió cuando fue premiado en los Premios Soberano. "Podemos echar para adelante sin hacer lo mal hecho.

"Entregué a mi hijo a los 15 minutos porque yo no apoyo lo mal hecho"

Aclaró que nunca ocultó a su hijo. "Lo entregué, yo no soy un padre que apoya lo mal hecho, pero tampoco soy un padre que abandona a su hijo, pero yo les quiero decir a ustedes: permítanme ser padre, que ayude a mi hijo a levantarse de ese error que cometió", dijo, añadiendo que apoya a la justicia.

"Que la justicia haga su trabajo, aplaudo y felicito a la justicia", dijo. "Lo que sea que haya llevado a mi hijo hasta ahí, mi hijo no deja de ser mi hijo ni deja de llevar mi sangre", expresó.

"Cometió un error, que pague por eso", añadió.

Un mensaje a los que criticaron su accionar

"Nadie trae un hijo al mundo para que su hijo caiga preso, nadie trae un hijo al mundo para que su hijo se meta en un rollo, en un rebote y coja una vuelta, nadie trae un hijo al mundo para que su hijo fracase, pero tampoco, nadie trae a su hijo al mundo para que, pierda la vida como la perdió ese jovencito, nadie (...)", así inició el mensaje a quiénes, según sus palabras han hecho leña del árbol caído.

"Ojalá Dios los libre de pasar por algo así a todos, a todos los que dijeron algo así; de ver cómo un país completo crucifica a su hijo, ojalá que los hijos de ustedes sean hijos ejemplares, porque esto ni a mi peor enemigo se lo deseo", expresó. Acto seguido añadió: "Reitero que es peor lo de esa madre, es peor lo de la madre de Joshua".

Para él "Esta es una tragedia que enlutó esa familia, pero hiere a varias familias".

Agradeció a las figuras de la música y el entretenimiento que se solidarizaron con su caso.

"El Lápiz Conciente me dio una lección de vida", dijo tras darse cuenta del mensaje del rapero, con quien públicamente ha mostrado desacuerdo. También agradeció a otros como Don Miguelo, Cheddy García, el equipo de El mañanero, a Ana Simó y otros.

También mencionó a varias figuras que no se expresaron de la mejor manera. "Dios te bendiga Luisín Jiménez, Dios te bendiga Philip Rodríguez, Jessica Pereyra, Mami Jordan. No tengo fuerzas para odiar", aseguró y concluyó, asegurando que en esta etapa de su vida verán un Dotol Nastra diferente.

Medida de coerción contra su hijo

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Cena, impuso un año de prisión preventiva en contra de Wesly Vicent Carmona, alias "El Dotolcito", por la muerte de Joshua Omar Fernández el pasado 16 de abril en medio de un atraco al salir de un centro de diversión del ensanche Naco, del Distrito Nacional.

"El Dotolcito" deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel Najayo Hombres.

Por la muerte del joven de 19 años también el mismo juez dictó un año de prisión preventiva contra a Alison de Jesús Pérez, alias "Chiquito", quien fue enviado a la cárcel de La Victoria.

A la audiencia no se presentó el Dotol Nastra, padre del imputado, quien lo entregó a las autoridades cuando se comunicaron con él para requerirlo. Señaló "que la justicia haga lo que tenga que hacer". Sin embargo, dijo que su hijo "no es un pandillero", pero reconoce que el había "cogido la calle por su edad" y no aceptaba los consejos para que se recogiera.

Joshua Omar Fernández fue alcanzado por una bala en la cabeza a bordo de su vehículo en el momento en que, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Nacional, Pérez y otro hombre solo identificado como Luis (prófugo) realizaron dos disparos mientras huían luego de asaltar a cuatro jóvenes que se encontraban en el parqueo de una discoteca del mencionado sector.

El Dotolcito acompañaba a los imputados durante el crimen, con quienes "se asoció para cometer robo", de acuerdo a la investigación preliminar y descrita en la solicitud de coerción.