Así felicitan artistas e influencers dominicanos a las madres en su día

Artistas, influencers, escritores y famosos han utilizado las redes sociales para felicitar a sus madres y a sus parejas por ser las 'mejores madres del mundo'. Mensajes emotivos que expresan su cariño hacia sus progenitoras con palabras de afecto.

Luz García

"Gracias a la vida que me ha dado tanto... me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Ver a mi terruño @miguelangelsototv esperando las 12 de la noche para dedicarme el himno de las madres y tener su sorpresa para mí, me ratifican que la felicidad esta en estos pequeños grandes momentos.



Disfrutar ver a mi madre en esta sorpresa tan especial que prepararon para mí en @nochedeluz me ratifican que el amor de MADRE lo puede todo!! Gracias MAMI @guzmanvasquezmargarita por enseñarme el amor más puro. Felicitaciones a todas las madres hoy y siempre??????! Gracias Cunca de mi alma @jatnnatavarez por ser especial y ser ejemplo de amor puro como hija y como madre... Feliz día!! Grande entre las grandes... Te quiero".

Sergio Vargas

"La mujer representa la mitad de la población mundial, y la Madre de la otra mitad. Que vivan las madres; Feliz Día! ??".

Pamela Sued

"El más feliz y bendecido día para la mía . Mis años de adolescencia fueron un poco retadores para mis padres [yo fui medio rebelde sin causa] ??. No les miento cuando les digo que de los 15 a los 17 yo vivía más castigada que normal . Un día mi mamá me sentó y me dijo: "si tu crees que voy a tirar la toalla contigo, te equivocaste... yo no me voy a cansar" y a mí me encanta recordarlo y contarlo.



Ma' ¡G R A C I A S! por nunca rendirte Mucho de lo que soy hoy es gracias a ti. Gracias por tu acompañamiento, tu cariño, consejos y cuidado. Te amo con todo mi corazón @cuchysued".

Manny Cruz

"Esta mami sí que me supo enamorar Feliz día de las madres amor mío!! @yeripeguero Para ti y para todas las madres ??".

Sergio Carlo

"Felicidades #MamaLala @mamalala71. QUE FAMILIA NI MA´ LINDA HAS TRAIDO AL MUNDO. #TeAmo"

Clarissa Molina

"Mami antes de irme al aeropuerto anoche: "vamos a bailar un merenguito antes de irte para celebrar el día de las madres." Yo: claro que siiii, lo que quieras mamissss! . Feliz día de las madres mami. Te amo con mi corazón! ?? PD: ya saben a quien salí en lo del baile. ".

Any Damirón

"Max desde que nació es mi cómplice favorito. El primero que escucha todas mis ideas. Con quien practico las canciones que invento para el podcast y el que mejores cuentos me hace antes de dormir.

Ser su mamá ha sido sin duda el trabajo más demandante y la aventura más caóticamente hermosa de mi vida. Tuve la suerte de tener un hijo justo a mi medida. Que me hace chistes inventados en cualquier momento del día, que es súper cariñoso, juguetón y calculador. Que me acompaña, me anima, me desespera, me hace preguntas incómodas y me abraza sin que se lo pida.

En estos días viéndolo por primera vez tan mal, me moría de miedo por dentro tan solo de imaginarme que algo malo pudiera sucederle y comprobé lo imposible que es en mi cabeza imaginarme la vida sin él. Hoy celebro el día de las madres agradecida y feliz de poder ser su mamá por mucho tiempo más Happy mother´s day a todas!".

Karla Fatule

"Si alguien me ha enseñado a VIVIR es mi mamá. Ella dice que soy su "montaña rusa de vida" pero la real real, es ella jaja. Ella es mi acelere y mi paz. La estabilidad de mi hermana y mía. Mi cable a tierra. La que con chistes y conversaciones demasiado sinceras hace que mi mundo sea más ligero. La que siempre pero siempre está no importa las circunstancias; mamá nunca falta.

La trabajadora incansable, la más creativa para los negocios. La mujer libre, tan libre que no existe reloj en su vida y me da ansiedad jajajajaja.

Ella es mi "chispita", la que me dio la vida y me sigue alegrando los días con su maravilloso espíritu y presencia. Es de las personas más increíbles que alguien puede conocer. Hoy y todos los días son tuyos, te amo ma´ @taniabaezhg.

Pd: Feliz día de las madres a mi buela, a mi otra mamá Ara y a mi hermana... son las mejores ".