Quién es Noor Alfallah, la novia de 29 años de Al Pacino que antes fue pareja de Mick Jagger de 74 y Clint Eastwood de 93

Al Pacino, de 83 años, está esperando a su cuarto hijo. La noticia se conoció a pocas semanas de que su colega de toda la vida, Robert De Niro, confirmara el nacimiento de su hija Gia Virgina Chen-De Niro a sus 79 años con su profesora de Tai chi, Tiffany Chen.

La avanzada edad de Pacino no es lo único que ha sido objeto de comentario entre los tabloides y redes sociales, sino también la edad de su novia: Noor Alfallah, quien a sus 29 años se encuentra embarazada de ocho meses del hijo del renombrado actor. ¿Quién es ella y con quién se le ha relacionado sentimentalmente?

Alfallah es hija de Fallah Alfallah, presidente de Q8 Capital Inc y de Alana Alfallah, parte de la socialité de Beverly Hills. Así Noor se codeó desde joven con las estrellas de Hollywood, por lo que la familia ha estado rodeada de cámaras al ser parte de la crema de esa ciudad californiana. Estudió cine y televisión en la Universidad de California y con los años se hizo vicepresidenta de Lynda Obst Productions (propiedad de Sony), cargo que ostenta hasta el día de hoy.

Noor no es ajena a la industria del entretenimiento, pero tampoco a los hombres mayores. Uno de los amoríos más sonados que tuvo fue con Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones. La relación comenzó en 2017, cuando Jagger tenía 74 años y Noor 22. Todo terminó en 2018. Sin embargo, la productora confesó en aquel entonces que no se trataba sólo de una historia pasajera, sino que consideraba su vínculo con el cantante su "primera relación seria".

"Nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí".

Según reseña Infobae, poco después de su rompimiento con Jagger, Noor fue vinculada por los medios con el multipremiado director y actor de 93 años Clint Eastwood, y aunque hubiera tenido sentido dado el tipo de hombres con los que Noor tiende a relacionarse, Alfallah aseguró que sólo se trataba de un amigo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/637aadb266fe46a8b589d803928382f0xl-11390cac.jpg

La que sí fue un noviazgo en toda regla fue la que tuvo con Nicolas Berggruen, multimillonario cuya diferencia de edad con Noor Alfallah es de 32 años. Salieron tan sólo durante unos meses.

Durante estas fechas, Noor también fue asociada con el actor Eli Roth, de 51 años, famoso entre varias cosas, por interpretar a "El Oso Judío" en la cinta Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino. Esta fue la relación que menos ruido causó entre los medios, quizá porque sus edades no eran tan diferentes, además, diversas fuentes aseguraron en su momento que sólo se trató de una amistad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/6259b17fea80e22fb84461ba-5f76dd48.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/31/6476d1a560138-b41cfbda.jpeg

Novios multimillonarios

Cuando Al Pacino llegó a la vida de Noor, la pandemia estaba comenzando, según Page Six. Desde entonces han tenido una relación muy discreta lejos de los tabloides. Pese a ello, el actor que se volvió famoso gracias a cintas como Caracortada, ha decidido compartir de manera oficial esta relación después de que esta ha "dado frutos".

A lo largo de los años, Noor ha sido tachada de cazafortunas, pues la idea de que le atraigan los octogenarios es difícil de creer. La fortuna de Mick Jagger se estima en 500 millones de dólares, la de Clint Eastwood en 350 millones de dólares, la de Nicolas Berggruen en 2 mil millones de dólares y finalmente, la de Al Pacino es de "tan sólo" 120 millones de dólares. Si bien, Alfallah terminó optando por la fortuna menos ostentosa de todas las que había sobre la mesa, es un hecho que cualquiera de sus pretendientes hubiera podido darle una vida llena de lujos. Sin embargo, estas "acusaciones" no tienen sustento alguno.