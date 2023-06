Sale a la luz video de la golpiza de Yailin y Mami Kim a la comentarista Fogón TV

El programa "La Universidad de la Calle" (La UCA) reveló este viernes el video del momento de la agresión de la cantante urbana Yailin la más viral y su hermana Mami Kim a la comentarista de farándula Mey Feliz, conocida como Fogón TV, en un hecho ocurrido el pasado mes de enero en un salón de belleza.

De acuerdo con el video y lo descrito por Enrique Crespo en el show, la intérprete de "Chivirica", que en ese momento estaba embarazada de su hija Cattleta, se acerca a Fogón, quien labora en "El show de Luinny Corporán" mientras era arreglada en el salón y la golpea.

Luego, con más agresividad (según el clip) se ve a la hermana Yailin halándole el cabello y golpeando a Fogón.

Yailin usaba una peluca blanca, una blusa de igual color y un pantalón corto negro. Mientras que su hermana Mami Kim vestía una ropa verde. En el video, Mey Feliz aparece vestida de negro.

Se desconoce que dio lugar a la agresión, pero se supo que hubo una discusión previo al altercado. Las cámaras captaron gesticulaciones entre las mujeres, por lo que habrían estado hablando fuerte sin que se revele qué tema que atizó la discusión.

Tras el hecho, la comentarista de farándula interpuso una demanda contra ellas.

En enero de este año Nelsy Maglene Feliz Ferreras (Fogón o Mey Feliz), tras salir de la Fiscalía Comunitaria de Villa Juana, en el Distrito Nacional, señaló que la cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz (Yailin la más viral) y su hermana, la habrían agredido el pasado 19 de enero.

El documento detalla que la demandante se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más y luego de intercambiar palabras, la entonces esposa de Anuel AA le tiró el celular en la cabeza.

Feliz contó a las autoridades en ese momento que, por el estado de embarazo de Yailin, solo intentó "agarrarle las manos", pero Kimberly "también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmóvil, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban".

Ni en ese momento ni ahora Yailin ni Mami Kim se han expresado sobre el incidente.