Raúl González finge desmayarse en vivo en Despierta América y le llueven críticas

Un gran susto se llevaron los televidentes de Despierta América, cuando, como parte de una dinámica para identificar qué hacer si ocurre una situación similar, el presentador de Despierta América Raúl González fingió desmayarse.

En el visual se observa cuando el venezolano cayó al suelo de forma inesperada. A su lado estaban dos doctores y Karla Martínez, su compañera de programa, quienes, de inmediato, procedieron a explicar la forma adecuada de abordar este hecho.

"Hoy vamos a aprender a cómo dar primeros auxilios, si esto nos sucede en la vida real", explicó Karla antes de dar paso a la especialista en este tema.

Como reseña People en español, mientras tanto, Rául se mantuvo en modo desmayo mientras duró la clase de la resucitación cardiopulmonar (RCP).

La escena fue tan real que algunos seguidores se preocuparon mucho inicialmente. "Hasta yo me asusté cuando Raúl se desmayó", "Oh, Dios yo pensé que le pasó algo", "Yo pensé que había sido real", "Esto sirve de mucho", "¿Está actuando? No se notó", escribieron algunos usuarios de las redes.

Otros criticaron al medio por informar de esta manera.

"¿En serio? Que estupidez jugar de esa manera, mi hija se desmayó hace pocos días a causa de deshidratación y pasé el susto de mi vida. Hay muchas maneras de haber hecho eso diferente", escribió una molesta televidantes, otros reaccionaron de la misma forma: "Que manera de mostrar las cosas con ejemplos fuera de contexto", "Ridículos, creo que hay mejores maneras de dar los conocimientos a un público", "No le veo el chiste" y "Omg yo pensé que le pasó algo. Not funny".

No es la primera vez

En 2021 la presentadora de televisión dominicana Francisca se llevó el susto de su vida, luego que su compañero en el programa "Despierta América" de Univisión, fingiera desmayarse frente a ella.

Después de ver El Revoltillo Digital de Jessi Rodríguez, Raúl decidió jugarle una broma a Francisca. El venezolano fingió desmayarse en vivo –cayéndose del sillón y todo–, causando que la dominicana se llevara un gran susto y después le reclamara que no juegue así con ella porque, en ese momento, se encontraba en la dulce espera.

Al final del video se observa a Francisca reaccionar con almohadados para su compañero, quien siempre ha mostrado su gran sentido del humor.