ChikyBombom reacciona a rumor de que habría sido suspendida de Telemundo: "No mi amor"

Luego de que varios medios locales e internacionales se hicieran eco de rumores que apuntaban a una presunta suspensión de la dominicana Chikybombom y de un supuesto maltrato hacia ella por parte de productores del programa "Hoy Día" que transmite a través de la pantalla de Telemundo, la influencer decidió poner fin a esta información.

Y es que, luego de que la conductora dominicana no asistió al programa, algunas personas reseñaron que la causa habría sido por una suspensión por haberle dado ´Me gusta´ a una publicación que fue titulada ´Malos tratos en el programa Hoy Día´, algunos han especulado de un futuro incierto de la mujer en el espacio matutino de la cadena hispana.

Según lo publicado el supuesto maltrato habría sido que el programa lanzó una campaña de apoyo con motivo del mes del Orgullo, en la que la dominicana no fue incluida, incluso siendo ella una de las que más apoyo ha brindado a esa comunidad.

Algo que también ha sido considerado como maltrato fue la desaparición de su segmento dentro del espacio matutino, donde la dominicana ofrecía sus frases célebres llenas de positivismo.

"Me han escrito unas cuantas personas preocupadas por mi ausencia en Hoy Día, supuestamente creen que estoy suspendida. No mi amor, no estoy suspendida", fue parte del mensaje que envió Chikybombom en respuesta a los rumores.