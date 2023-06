Alex Rodríguez revela la incómoda enfermedad que padece: "Las apariencias engañan"

El mediático exbeisbolista Alex Rodríguez decidió hacer público algo muy íntimo, con el objetivo de que personas que estén pasando por la misma situación busquen la ayuda necesaria; el exdeportista de origen dominicano contó que padece una enfermedad en las encías.

Según reveló el ex de Jennifer López, en una entrevista con ´CBS Mornings´, hace poco visitó a su dentista y este le informó que tiene la llamada "enfermedad en las encías" (gingivitis). El médico odontólogo le comentó que no es grave porque está en una etapa temprana, pero sí es preocupante.

"Las apariencias engañan. Hace poco fui a ver a mi dentista y no pensé en nada sobre la enfermedad de las encías, luego el dentista me dio la noticia. Descubrí que más de 60 millones de estadounidenses tienen esta enfermedad de las encías. Por lo tanto, es importante para todos los estadounidenses cuidar sus dientes", dijo el deportista.

Luego de que el dentista le diagnosticara esta enfermedad, el atleta de 47 años contó que esto le hizo recordar a su fallecido amigo Tony Gwynn, quien murió en el 2014 tras luchar contra el cáncer de boca. Cabe recordar que se especuló que esto se debía al uso constante de tabaco, algo común en los jugadores de béisbol.

"No estoy seguro de si está relacionado con eso. Nunca mastiqué tabaco. Comí muchas semillas de girasol, pero, de todos modos, espectadores en casa, siempre es mejor estar seguro. Vayan a ver a su dentista local", aconsejó al público que veía la entrevista. Asimismo, resaltó que es importante que se priorice la higiene bucal para detectar posibles enfermedades a tiempo.

Sin embargo, su salud bucal no es la única que se ha visto afectada, pues en marzo de 2022, el beisbolista contó que tiene dificultades para ver, un hecho que está interfiriendo con su vida diaria. "Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, ni mis e-mails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi blackberry o mi iPhone".