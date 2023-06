Clarissa Molina revela que se quitó el tatuaje de la espalda: "Me dolió mucho"

La presentadora dominicana de televisión Clarissa Molina le informó a sus seguidores que eliminó uno de los tatuajes que tenía en su cuerpo, específicamente el corazón y nota musical que llevaba en su espalda con una fecha.

A través de una historia que subió a su cuenta en Instagram, la conductora de ´El Gordo y la Flaca´, de Univision, dio algunos detalles de esto.

Con una fotografía en la que mostraba su espalda, le contestó a un seguidor que le preguntó si se había quitado el tatuaje.

"Sí, y me dolió mucho. Así que, si no están muy seguros, no se lo hagan porque duele mucho más que hacérselo", dijo.

En una emisión de ´El Gordo y la Flaca´, la ex reina de belleza le comentó a su compañero Raúl de Molina las razones por las que decidió hacerse estos símbolos.

"Yo tenía 16 años cuando me lo hice", dijo en el show de televisión. De igual manera, explicó que cuando fue a hacérselo la acompañó su hermano. "Imagínate que yo estaba pensando", agregó.