Comentarista de espectáculos reacciona a video de golpiza que recibió de Yailin y su hermana

"Cuando a mis abogados le entregan el video se hizo una cláusula de que el video no podía ser difundido, al menos de nuestra parte", esto es parte de lo que dijo la comentarista de espectáculos conocida como Fogón TV tras la filtración del audiovisual donde se ve recibiendo una "golpiza" por parte de la cantante urbana Yailin la más viral y su hermana. Ella habló con Luinny Corporán en su canal de YouTube. (VIDEO AQUÍ).

"Todo el mundo vio el video menos yo", se quejó.

Ella alega que el malestar de la cantante con ella se debe a su trabajo como comentarista. "Yo no me inventé nada, lo que pasa es que, al parecer en voz mía fue que le molestó". Agregó que nunca la difamó.

El pasado viernes, en horas de la noche, ´La Universidad de La Calle´ (La UCA) compartió un video que ha sido esperado por muchos, debido a que se muestra a Yailin ´La más viral´ embarazada de Cattleya junto a su hermana Mami Kim mientras están golpeando fuertemente a la comentarista de la fuente de entretenimiento Mey Feliz, quien además en el medio es conocida como ´Fogón´.

La expareja de Anuel AA se encontraba en un salón de belleza, al igual que Fogón, y de manera repentina en el video se aprecia que su hermana se le acercó a la comentarista, quien se encontraba en el mismo lugar mientras la arreglaban. Sin embargo, no contó que Mami Kim la iba a terminar tomando por el cabello mientras le propinaba algunos puños.

En enero de este año Nelsy Maglene Feliz Ferreras (Fogón o Mey Feliz), tras salir de la Fiscalía Comunitaria de Villa Juana, en el Distrito Nacional, señaló que la cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz (Yailin la más viral) y su hermana, la habrían agredido el pasado 19 de enero.

El documento detalla que la demandante se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más y luego de intercambiar palabras, la entonces esposa de Anuel AA le tiró el celular en la cabeza.

Feliz contó a las autoridades en ese momento que, por el estado de embarazo de Yailin, solo intentó "agarrarle las manos", pero Kimberly "también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmóvil, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban".